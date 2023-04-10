Haberler Yaşam Haberleri AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları sıralı liste
Giriş Tarihi: 10.4.2023 15:15 Son Güncelleme: 10.4.2023 15:15

AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları sıralı liste

Ak Parti Antalya milletvekili aday listesi 2023 araştırılıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Ak Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi içerisinde Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulunuyor. Ak Parti Antalya milletvekili adayları 2023 arasında Kuddusi Müftüoğlu, Mustafa Köse gibi isimler de yer almakta. Bu noktada Ak Parti Antalya milletvekili adayları kimler oldu soruları yanıt aramakta. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan liste, günün gündem maddeleri arasında yer aldı. İşte Ak Parti Antalya milletvekili aday listesi

AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları sıralı liste

Ak Parti Antalya Milletvekili Adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Antalya MV adayları 2023 arasında Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal gibi isimler almakta. İşte 1. ve 2. bölge Ak Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi 2023

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

İşte 28. Dönem Ak Parti Antalya Milletvekili aday listesi

AK PARTİ 28. DÖNEM ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ANTALYA 1 Mevlüt Çavuşoğlu
ANTALYA 2 Mustafa Köse
ANTALYA 3 Tuba Vural Çokal
ANTALYA 4 Kemal Çelik
ANTALYA 5 Atay Uslu
ANTALYA 6 İbrahim Ethem Taş
ANTALYA 7 Kuddusi Müftüoğlu
ANTALYA 8 İzzettin Sultanyar
ANTALYA 9 Tülay Beşkonak Özçay
ANTALYA 10 Yusuf Mayıslar
ANTALYA 11 Betül Demirok
ANTALYA 12 Rüştü Peker
ANTALYA 13 Ferah Nur Ünal
ANTALYA 14 Özcan Yıldırım
ANTALYA 15 Mehmet Uysal
ANTALYA 16 Yahya Turgut
ANTALYA 17 İbrahim Bayuk
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AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları sıralı liste
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