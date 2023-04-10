AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları sıralı liste

Ak Parti Antalya Milletvekili Adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Antalya MV adayları 2023 arasında Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal gibi isimler almakta. İşte 1. ve 2. bölge Ak Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi 2023
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU
MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
İşte 28. Dönem Ak Parti Antalya Milletvekili aday listesi
|ANTALYA 1
|Mevlüt Çavuşoğlu
|ANTALYA 2
|Mustafa Köse
|ANTALYA 3
|Tuba Vural Çokal
|ANTALYA 4
|Kemal Çelik
|ANTALYA 5
|Atay Uslu
|ANTALYA 6
|İbrahim Ethem Taş
|ANTALYA 7
|Kuddusi Müftüoğlu
|ANTALYA 8
|İzzettin Sultanyar
|ANTALYA 9
|Tülay Beşkonak Özçay
|ANTALYA 10
|Yusuf Mayıslar
|ANTALYA 11
|Betül Demirok
|ANTALYA 12
|Rüştü Peker
|ANTALYA 13
|Ferah Nur Ünal
|ANTALYA 14
|Özcan Yıldırım
|ANTALYA 15
|Mehmet Uysal
|ANTALYA 16
|Yahya Turgut
|ANTALYA 17
|İbrahim Bayuk