AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | İşte 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları sıralı liste

Ak Parti Antalya Milletvekili Adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Antalya MV adayları 2023 arasında Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal gibi isimler almakta. İşte 1. ve 2. bölge Ak Parti Antalya milletvekili adayları tam listesi 2023