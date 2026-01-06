AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır "Buca'yı borca batırdılar"

Sağır, yaptığı sert açıklamada CHP'li belediye yönetimini hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Çıkın Kızılçullu, Bucamar, Üzümkent dahil olmak üzere bilançoları paylaşın da millet görsün dedik. Bu zamana kadar aldıkları krediler nereye gitmiş, bu paralar nasıl hiç edilmiş millet görsün dedik. Tabii yine ses yok. Üstüne üstlük yine borç istiyorlar. Satmadıkları yer kalmadı. Buca'da Belediye artık tabeladan ibaret olarak kaldı. Bir belediye düşünün; işçisinin maaşını aylarca ödeyemiyor ama utanmadan yeni borçlanma yetkisi istiyor. Bu, hizmet üretmek değil; iflası resmileştirmektir. Bu tablo artık yönetim zafiyeti değil, açık bir çöküştür."

"EMEKÇİYİ DAHA FAZLA KİRLİ SİYASETİNİZE ALET EDİP BORÇLA GÜN KURTARMAYIN"

Belediye çalışanlarının yaşadığı mağduriyetin bilinçli şekilde görmezden gelindiğini savunan Sağır, CHP'li yönetimi sert sözlerle eleştirdi: "Buca Belediyesi'nde emekçi maaşını beklerken, CHP'li yöneticiler borç yetkisi peşinde koşuyor. İşçiyi açlığa mahkûm eden, ailesinin geçimini hiçe sayan bir anlayıştan söz ediyoruz. Bu, sosyal belediyecilik değil; tam anlamıyla emek düşmanlığıdır."

"BU BORÇLAR NEREDE HİZMET NEREDE?"

Sağır, belediyenin mali tablosunun karanlıkta bırakıldığını öne sürerek kamuoyuna açık sorular yöneltti: "Ortada devasa borçlar var ama Bucalıya yansıyan bir hizmet yok. Maaş yok, yatırım yok, çözüm yok. Peki bu paralar nereye gitti? CHP'li belediye yönetimi bu sorulara kaçamak değil, net cevap vermek zorundadır."

"BUCA BELEDİYESİ BİTİK DURUMDA"

Belediyenin geldiği noktanın açık bir yönetim krizi olduğunu vurgulayan Sağır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir belediye önce çalışanının hakkını öder. Bunu yapamıyorsanız, o koltuklarda oturmanın hiçbir meşruiyeti kalmaz. Buca Belediyesi bugün fiilen yönetilemez hale gelmiştir."

"BUCA HALKI VE EMEKÇİLER HESAP SORACAK"

AK Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sağır, "Buca'nın geleceğinin, borçla günü kurtarmaya çalışan bu anlayışa teslim edilmesine izin vermeyeceğiz. Emekçiler de Bucalılar da bu tablonun hesabını mutlaka soracaktır" dedi.