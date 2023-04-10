Haberler Yaşam Haberleri AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ || İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları 2023 listesi
Giriş Tarihi: 10.4.2023 15:27 Son Güncelleme: 10.4.2023 15:27

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ || İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları 2023 listesi

Ak Parti Bursa milletvekili aday listesi 2023 araştırılıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Ak Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi içerisinde 2. Bölgede Mustafa Varank birinci sırada bulunuyor. Ak Parti Bursa milletvekili adayları 2023 arasında Mustafa Varank, Ayhan Salman gibi isimler de yer almakta. Bu noktada Ak Parti Bursa milletvekili adayları kimler oldu soruları yanıt aramakta. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan liste, günün gündem maddeleri arasında yer aldı. İşte Ak Parti Bursa milletvekili aday listesi

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ || İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları 2023 listesi

Ak Parti Bursa milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Bursa Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. Bölge ve 2. bölge Ak Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi 2023

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

İşte 28. Dönem Ak Parti Bursa Milletvekili aday listesi

AK PARTİ 28. DÖNEM BURSA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU!

AK PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BURSA-1 1 Efkan Ala
BURSA-1 2 Refik Özen
BURSA-1 3 Ahmet Kılıç
BURSA-1 4 Emine Yavuz Gözgeç
BURSA-1 5 Mustafa Yavuz
BURSA-1 6 Ahmet Yıldız
BURSA-1 7 İrfan Akkaya
BURSA-1 8 Ömer Faruk Temiztürk
BURSA-1 9 Semih Peksert
BURSA-1 10 Mihrimah Kocabıyık

Ak Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayları
BURSA-2 1 Mustafa Varank
BURSA-2 2 Ayhan Salman
BURSA-2 3 Osman Mesten
BURSA-2 4 Emel Gözükara Durmaz
BURSA-2 5 Muhammet Müfit Aydın
BURSA-2 6 Mustafa Yıldırım
BURSA-2 7 Fuat Alpaslan
BURSA-2 8 Süleyman Çelik
BURSA-2 9 Asuman Akçay Sakallı
BURSA-2 10 Mustafa Kaya

SEÇİM NE ZAMAN?

2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.

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AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ || İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları 2023 listesi
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