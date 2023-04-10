AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ || İşte 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları 2023 listesi

Ak Parti Bursa milletvekili adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Bursa Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. İşte 28. Dönem 1. Bölge ve 2. bölge Ak Parti Bursa milletvekili adayları tam listesi 2023
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.
AK PARTİ 28. DÖNEM BURSA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU!
|BURSA-1 1
|Efkan Ala
|BURSA-1 2
|Refik Özen
|BURSA-1 3
|Ahmet Kılıç
|BURSA-1 4
|Emine Yavuz Gözgeç
|BURSA-1 5
|Mustafa Yavuz
|BURSA-1 6
|Ahmet Yıldız
|BURSA-1 7
|İrfan Akkaya
|BURSA-1 8
|Ömer Faruk Temiztürk
|BURSA-1 9
|Semih Peksert
|BURSA-1 10
|Mihrimah Kocabıyık
|BURSA-2 1
|Mustafa Varank
|BURSA-2 2
|Ayhan Salman
|BURSA-2 3
|Osman Mesten
|BURSA-2 4
|Emel Gözükara Durmaz
|BURSA-2 5
|Muhammet Müfit Aydın
|BURSA-2 6
|Mustafa Yıldırım
|BURSA-2 7
|Fuat Alpaslan
|BURSA-2 8
|Süleyman Çelik
|BURSA-2 9
|Asuman Akçay Sakallı
|BURSA-2 10
|Mustafa Kaya
SEÇİM NE ZAMAN?
2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.