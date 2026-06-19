Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Çardak Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:19

AK Parti Çardak Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti

AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli’nin vefatı, Denizli siyaset camiası ve Çardak’ta büyük üzüntüye neden oldu. Tekeli’nin bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştüğü öğrenildi.

İHA Yaşam
AK Parti Çardak Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Denizli siyaset dünyası ve Çardak ilçesi acı bir haberle sarsıldı. AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tekeli'den gelen acı haber, AK Parti teşkilatında ve ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.

CENAZESİ İLÇE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEK

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tekeli'nin vefatını duyurarak taziye mesajı yayımladı. Mesajında Tekeli'nin teşkilata verdiği emeklere vurgu yaparak ailesine, yakınlarına ve teşkilat mensuplarına başsağlığı dileklerini iletti. Çevresinde çalışkanlığı ve teşkilat faaliyetlerindeki gayretiyle tanınan Belgin Tekeli'nin vefatı, partililer ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Tekeli'nin cenazesinin, Çardak'ta düzenlenecek cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DENİZLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Çardak Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA