AK Parti Çardak Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti

Denizli siyaset dünyası ve Çardak ilçesi acı bir haberle sarsıldı. AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tekeli'den gelen acı haber, AK Parti teşkilatında ve ilçede büyük üzüntüye sebep oldu.