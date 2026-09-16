AK Parti döneminde yüzde 80’i tamamlanan yol Mansur Yavaş tarafından atıl bırakıldı! 7 yıldır bitirilemeyen bulvar

AK Parti belediyeciliği döneminde büyük bir hızla ilerletilerek fiziki gerçekleşme oranı %80'e ulaştırılan dev ulaşım projesi, Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından geçen 7 yılda geriye kalan %20'lik kısmı bitirilemediği için atıl durumda kaldı.

YÜZDE 80'İ BİTTİ, YÜZDE 20'Sİ 7 YILDIR BEKLİYOR

Esenboğa'dan Kahramankazan ve OSTİM güzergâhına kadar uzanan dev bulvar hattı, Ankara trafiğine nefes aldıracak en kritik ana arterlerden biri olarak planlanmıştı. Projenin %80'lik devasa bölümü alt yapısı ve kamulaştırmalarıyla birlikte tamamlanmışken, Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) geriye kalan kısa mesafelik etabı 7 yıldır bitirip hizmete açamadı.

Yıllardır sonuca ulaştırılamayan güzergâhta, milli servet niteliğindeki milyonlarca liralık alt yapı yatırımı tamamlanmadığı için kaderine terk edildi. Göreve gelmeden önce yarım kalan projeleri hızla tamamlayacağını belirten Yavaş yönetiminin bu tutumu, hizmet bekleyen Ankaralıların tepkisini çekiyor.

AK PARTİ'DEN ABB'YE SORU ÖNERGESİ: YOLUN AKIBETİ SORULDU

Yıllardır bitirilmeyen dev projenin akıbeti, verilen soru önergesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine taşındı. AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal, Mansur Yavaş yönetimine sert sorular yönelterek ABB Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Ünal, Yavaş yönetimine gönderdiği önergede şu ifadelere yer vererek yolun neden bitirilmediğinin açıklanmasını istedi: "Keçiören Bağlum'daki 50 metrelik yolun birçok kereler söz verilmiş olmasına rağmen niye bitirilemediğinin tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini arz ederim."

SÜRÜCÜLER ÇİLE ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Protokol Yolu'nda her gün yaşanan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları ve trafik çilesi devam ederken, trafiği rahatlatacak hazır bir alternatifin 7 yıldır bitirilememesi Ankaralı sürücülere zaman ve yakıt israfı olarak geri dönüyor. Ankara halkı ve bölge sakinleri, %80'i zaten tamamlanmış olan bu milli servetin daha fazla bekletilmeden bir an önce bitirilerek hizmete sunulmasını istiyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör