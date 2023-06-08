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Giriş Tarihi: 8.6.2023

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, kazada yaralandı

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, kazada yaralandı
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen İba, hastanede tedaviye alındı. Kaza, dün öğle saatlerinde Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın içinde bulunduğu ve Caner Kurt'un kullandığı otomobile, kavşakta yan yoldan çıkan K.U. yönetimindeki bir diğer otomobil çarptı. İba'nın bulunduğu otomobil yan yattı. Kazada İba yaralanırken, araç sürücüleri yara almadı. Belgin İba, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan İba, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İba'nın vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. DHA

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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, kazada yaralandı
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