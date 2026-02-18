Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’tan Baksan esnafına destek: Bu vizyonsuzluğa ‘rastgele’ diyeceğiz
Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:58

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’tan Baksan esnafına destek: Bu vizyonsuzluğa ‘rastgele’ diyeceğiz

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Baksan Sanayi Sitesi’nde her yağış sonrası kronikleşen altyapı sorunlarını “balık avlama” mizanseniyle protesto eden bölge esnafına sanal medya üzerinden destek verdi. Tepebaşı Belediyesi’nin hizmet anlayışını sert bir dille eleştiren Albayrak, “Eskişehir bu vizyonsuzluğu hak etmiyor” dedi.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’tan Baksan esnafına destek: Bu vizyonsuzluğa ‘rastgele’ diyeceğiz
  • ABONE OL

Eskişehir'in Baksan Sanayi Sitesi'nde, yetersiz altyapı nedeniyle yolların çamur deryasına dönüşmesi esnafı canından bezdirdi. Durumu ironik bir eylemle protesto ederek dükkanlarının önünde balık tutan esnafın sesine, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan destek gecikmedi.

Bu görüntülerin 2026 yılında Eskişehir'e yakışmadığını belirten Başkan Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Baksan'da melodili yoldan sonra vizyon epey genişledi, Eskişehir'in artık bir de ❝Balıklı Yolu❞ var. 2026 Eskişehir'inde tablo maalesef bu…



Şehrin dört bir yanında makyaj akıyor, altından vatandaşa çile olarak dönen gerçekler çıkıyor. Tepebaşı Belediyesi sağ olsun, esnafımıza yeni bir hobi kazandırdı. CHP'li Tepebaşı, Odunpazarı ve Büyükşehir yönetimlerinin yıllardır bu şehre reva gördüğü bu vizyonsuzluğu, ilk seçimde hep beraber ❝rastgele❞ diyerek uğurlayacağız inşallah. Merak etme sen."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’tan Baksan esnafına destek: Bu vizyonsuzluğa ‘rastgele’ diyeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz