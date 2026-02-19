AK Parti Gençlik Kolları’ndan “İftara 5 kala” hareketi: Trafikteki vatandaşın imdadına yetiştiler!

Program kapsamında teşkilat üyeleri tarafından Şişli Mecidiyeköy'de trafikte kalan, evine yetişemeyen veya mesaisi devam eden vatandaşlara iftariyelik paketler dağıtıldı.
Biz de AK Gençlik olarak İstanbul'un dört bir tarafından şu anda binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımızın İstanbulluların yanında olduğumuzu beyan ederek, tüm İstanbullular için şu anda iftariyeliklerimizi hazırladık.
Şimdi bugün de inşallah iftariyeliklerimizi İstanbullularla buluşturacağız. Yaklaşık 400 bin iftariyemiz İstanbullularla buluşturmuştuk AK Gençlik olarak. Bu sene biz AK Gençlik olarak iftara '5 kala' faaliyetlerinde 1 milyona yakın bir hedefle İstanbul'un 39 ilçesinde binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla faaliyetlerini devam ettireceğiz" diye konuştu.