Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Gençlik Kolları’ndan “İftara 5 kala” hareketi: Trafikteki vatandaşın imdadına yetiştiler!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 22:52 Son Güncelleme: 19.02.2026 23:08

Ramazan ayının ilk gününde iftara trafikte yakalanan vatandaşlara AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları yetişti. Teşkilat üyeleri, Şişli Mecidiyeköy'de trafikte kalan, evine yetişemeyen veya mesaisi devam eden vatandaşlara iftariyelik paketler dağıttı.

İHA Yaşam
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından hem Ramazan ayının manevi iklimini sokaklarda yaşatmak hem de vatandaşlarla gönül köprüsü kurmak amacıyla "İftara 5 Kala" programı düzenlendi.

Program kapsamında teşkilat üyeleri tarafından Şişli Mecidiyeköy'de trafikte kalan, evine yetişemeyen veya mesaisi devam eden vatandaşlara iftariyelik paketler dağıtıldı.



Programa ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti il Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, "Şu anda Şişli Mecidiyeköy'deyiz arkamda görmüş olduğunuz üzere şu anda iftar üzerinde çok yoğun bir trafikle karşı karşıyayız.

Biz de AK Gençlik olarak İstanbul'un dört bir tarafından şu anda binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımızın İstanbulluların yanında olduğumuzu beyan ederek, tüm İstanbullular için şu anda iftariyeliklerimizi hazırladık.

Şimdi bugün de inşallah iftariyeliklerimizi İstanbullularla buluşturacağız. Yaklaşık 400 bin iftariyemiz İstanbullularla buluşturmuştuk AK Gençlik olarak. Bu sene biz AK Gençlik olarak iftara '5 kala' faaliyetlerinde 1 milyona yakın bir hedefle İstanbul'un 39 ilçesinde binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla faaliyetlerini devam ettireceğiz" diye konuştu.

