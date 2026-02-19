AK Parti Gençlik Kolları’ndan ’İftara 5 Kala’ programı: Vatandaşlara iftarlık dağıtıldı

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

İbiş, bugün de iftara dakikalar kala Ankara trafiğinde mahsur kalan vatandaşlara iftariyelik dağıtacaklarını dile getirdi.

AK Gençlik olarak bu yıl da mübarek ramazanın ruhunu sahada, sokaklarda ve gönüllerde yaşatmaya talip olduklarını belirten İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir tarafında etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. 'İftara 5 Kala' ile trafikteki vatandaşlarımızın yanında olacağız. AK Gençlik'le sahur vaktinde, hastanelerde, toplu yerlerde çalışan vatandaşlarımızın yanlarında olmaya gayret edeceğiz. 'Gençlik Sofrası' ile beraber Türkiye'nin 81 ili, 922 ilçesinde genç kardeşlerimizle birlikte aynı sofrada bir araya geleceğiz. 'Söz Gençlikte' programlarımızla ramazanda da gençlerimizi dinleyecek, fikir alışverişinde bulunacağız.