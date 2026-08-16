AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız”

AK Parti'nin 2001'de başlayan siyasi yürüyüşünün Türkiye'nin siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir başarı hikâyesi ortaya koyduğunu belirten Yayman, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında söylediği "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözünü hatırlattı. Yayman, AK Parti'nin 25 yıllık kesintisiz iktidarıyla yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada da üzerinde akademik olarak titizlikle durulması gereken bir başarı ortaya koyduğunu ifade ederek, "AK Parti büyük bir parti ve AK Parti'yi milletimiz kurmuştur, tabelasını ise Cumhurbaşkanımız asmıştır. Dolayısıyla AK Parti milletimizin hayallerini gerçekleştiren bir parti olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Yayman, AK Parti'nin 2001 yılında karşı karşıya kaldığı bütün engellere rağmen milletle beraber yürüdüğünü ve tarihin doğru tarafında durduğunu belirterek, "AK Parti Türk demokrasi tarihi içerisinde olmaz denileni olur hale getiren, yapılamaz deneni, hayal dahi edilemeyen işleri yapan bir partidir." ifadelerini kullandı.

25 YILLIK BAŞARI HİKAYESİNİN TEMELİNDE MİLLETLE BİRLİKTE YÜRÜMEK VAR

AK Parti'nin 25 yıllık başarısının temelinde milletle kurduğu güçlü bağın bulunduğunu vurgulayan Yayman, partisinin değişen şartları okuyabilen, kendisini yenileyebilen ve yaptığı hatalardan ders çıkarabilen bir siyasi hareket olduğunu söyledi. AK Parti zamanın ruhunu doğru okuyan öğrenen biri organizasyondur

AK Parti'nin geçmiş 25 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Yayman, "AK Parti 25 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sessiz devrimler gerçekleştirmiştir. Aydınlar ve gazeteciler hala onu doğru okuyamıyorlar. Meseleyi sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden okumaya çalışıyorlar" dedi.

Yayman, AK Parti iktidarında Türkiye'nin ekonomik, eğitim, ulaşım, sağlık, savunma sanayi ve altyapı alanlarında önemli mesafeler katettiğini belirterek, iktidara geldiklerinde 3 bin 500 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin bugün 18 bin dolara yükseldiğini belirtti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Yayman, deprem bölgesinde 455 bin bağımsız birimin yapılarak teslim edildiğini ayrıca 500 bin sosyal konutun da temelinin atıldığını hatırlattı.

"ŞİMDİ İKİNCİ 25 YIL İÇİN YENİ BİR SÖZLEŞME, YENİ BİR HAYAL, YENİ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖNERME ZAMANINDAYIZ"

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünün geçmişe bakarak başarıların muhasebesini yapmanın yanı sıra geleceğe ilişkin yeni hedeflerin ortaya konulduğu bir dönüm noktası olduğunu belirten Yayman, AK Parti'nin geçmişe değil ileriye baktığını ve gelecek 25 yıla odaklandığını söyledi. "Şimdi 'evet, yaptık' demeden yeni bir sayfa açıyoruz. Zamanın ruhunu kavrayarak yeni bir siyaset ajandası öneriyoruz. İkinci 25 yılın başarı öyküsünü yazmak, hayallerini gerçekleştirmek için yeniden bismillah deyip çalışmaya başladık. Artık ikinci 25 yıl için yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız. AK Partimiz 2053 hedefleri için bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır." dedi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ikinci 25 yılın yeni bir başarı hikâyesi olarak inşa edileceğini ifade eden Yayman, Türkiye'nin geleceği için yapay zekâ, savunma sanayii, dijital dönüşüm, sanayi bölgeleri, demokrasi normlarının yükseltilmesi, toplumun refahı ve aile kurumunun korunması gibi alanlarda daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesi için iktidarı ve muhalefetiyle 86 milyonun ülkenin geleceğine katkı sunması gerektiğini belirten Yayman, ikinci 25 yılın hedeflerinin milletle beraber gerçekleştirileceğini vurguladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET VE MİLLET POLİTİKASIDIR"

Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yayman, AK Parti'nin 25 yıllık süreç boyunca Türkiye'nin kronik sorunlarının çözümü için önemli adımlar attığını hatırlattı.

Bugün gelinen noktada terörün sona erdirilmesi, silahların teslim edilmesi ve örgütün kendisini feshetmesinin hedeflendiğini belirten Yayman, TBMM'de yasanın büyük bir destekle kabul edilmesinin siyasette yeni bir dönemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör