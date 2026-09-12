AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkiye terörün kökünü kazıdı

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Sivas'a geldi. Zorlu, beraberindeki MKYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetle düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin savunma sanayisinden dış politikaya, Türk dünyasıyla ilişkilerden "Terörsüz Türkiye" sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye Yüzyılı'nın siyasetler üstü bir vizyon ve inşa projesi olduğunu belirterek, projenin güçlü devlet, güçlü toplum ve bağımsız Türkiye hedefleri doğrultusunda şekillendiğini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir mesafe katettiğini ifade eden Zorlu, yerli ve milli savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20'li seviyelerden yüzde 80'in üzerine çıkarıldığını belirtti. Dünyada savaşların ve jeopolitik kırılmaların yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin bölgesinde güvenli liman olma özelliğini sürdürdüğünü kaydeden Zorlu, Türkiye'nin caydırıcılık gücüyle bölgede yeni bir model ortaya koyduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye'nin dış politikadaki etkinliğinde önemli rol oynadığını dile getiren Zorlu, Türkiye'nin artık farklı coğrafyalarda arabuluculuk rolü üstlenen ve güven duyulan bir ülke haline geldiğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Zorlu, Türk dünyasıyla ilişkilerin daha ileri bir noktaya taşınması için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ankara'da 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin gerçekleştirileceğini açıklayan Zorlu, zirvede önemli kararların ve yeni iş birliklerinin duyurulacağını ifade etti. Zorlu, üzerinde çalışılan projeler arasında "Türkpol" adı verilen, Türk devletlerinin güvenlik birimleri arasındaki iş birliğini geliştirecek bir teşkilatlanma modelinin bulunduğunu söyledi. Ortak MüzeKart uygulamasının da gündemde olduğunu belirten Zorlu, bu uygulamayla Türk devletlerinden birinin vatandaşının diğer ülkelerdeki müzeleri ve tarihi eserleri daha kolay ziyaret edebilmesinin amaçlandığını aktardı. Havalimanlarında ortak geçiş noktaları oluşturulması konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü belirten Zorlu, gerekli hazırlıkların tamamlanması halinde pasaportsuz seyahatin önünü açabilecek bir adımın da zirvede gündeme gelebileceğini söyledi. Türk devletleri arasında ortak banka kurulması konusunda çalışmalar yapıldığını açıklayan Zorlu, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın İş Birliği Konseyi'nin kurulacağını belirtti.

TÜRKİYE ARTIK HER MASADA

Türkiye'nin dış politika vizyonunun yalnızca Türk devletleriyle sınırlı olmadığını dile getiren Zorlu, Türkiye'nin Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan uzak coğrafyalara kadar birçok bölgede etkinliğini artırdığını söyledi. Türkiye'nin iç huzurunun ve toplumsal bütünlüğünün güçlendirilmesinin de Türkiye Yüzyılı'nın önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirme" vurgusuna dikkat çekti.

TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIDIK

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zorlu, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Terörle mücadelede uzun yıllar önemli kaynakların kullanıldığını belirten Zorlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptı? Terörün kökünü kazıdı arkadaşlar" ifadelerini kullandı. Zorlu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin de bu temel üzerine inşa edildiğini belirterek, terör örgütünün yalnızca Türkiye içerisinde değil, çevredeki unsurları ve uzantılarıyla birlikte tasfiye edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Söz konusu sürece ilişkin yasal düzenlemelerin, Milli Güvenlik Kurulu'nun değerlendirme ve tespitlerinin ardından hayata geçirileceğini ifade eden Zorlu, kamuoyunda farklı açıklamalar ve değerlendirmeler yapılabileceğini belirterek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Provokasyonlara ve yanıltıcı girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Zorlu, Cumhur İttifakı'nın sürece ilişkin kararlarının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Suriye'de de sürece ilişkin gelişmeler yaşandığını ifade eden Zorlu, Türkiye'nin gelişmeleri titizlikle takip ettiğini ve gelecekte daha olumlu sonuçlar alınacağına inandığını dile getirdi.