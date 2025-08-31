AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'ndan 81 ilde program: "Gazze İçin Perde Açılıyor"

Etkinliğin yalnızca bir belgesel gösteriminden ibaret olmadığını belirten İbiş, bunun aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin ortak vicdanını ve dayanışma ruhunu yansıtan güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını kaydetti.Gençlerin, "Gazze İçin Perde Açılıyor" programıyla zulmün karşısında susmayacaklarını ortaya koyduğunu aktaran İbiş, hak ve adalet için her alanda mücadele edeceklerini vurguladı.