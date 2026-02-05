AK Parti Grup Başkanı Güler: Depremzede vatandaşlarımız için büyük bir seferberlik başlatıldı

Diyarbakır'daki basın buluşmasına AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler katıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Diyarbakır'da basın mensuplarıyla böyle sivil ve samimi bir ortamda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Parti çalışmaları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Güler, 6 Şubat depremlerinin ardından hükümetin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Güler, "11 ilimizde depremzede vatandaşlarımız için büyük bir seferberlik başlatıldı. Kalıcı konutların inşası hızla devam ediyor. Geçici barınma alanlarından kalıcı konutlara geçiş süreci planlı bir şekilde yürütülüyor. Hiç kimsenin mağdur edilmemesi için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu. Güler ayrıca, deprem sonrası ortaya çıkan sorunların çözümü için yoğun bir mücadele verdiklerini belirterek, "Deprem cezaları ve yıkımlar konusunda da titiz bir çalışma yürütülüyor. Hukuki süreçler ve teknik incelemeler büyük bir hassasiyetle ele alınıyor" ifadelerini kullandı. 6 Şubat depremlerinin büyük bir felaket olduğunu ifade eden Güler, depremden 15 milyon kişinin etkilendiğine dikkat çekti.

"Grup başkanvekilleriyle bir araya geleceğiz"

Terörsüz Türkiye sürecine değinen AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ülkede huzur ortamının tesis edilmesi için önemli adımlar atıldığını söyledi. Toplantılar sonucunda, siyasi partilerin raporlarını sunduğunu belirten Güler, "Grup başkanvekilleriyle hazırlanan raporlar üzerine bir araya geleceğiz. Bizim tek derdimiz vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasıdır. Bir daha bu topraklarda silahın ve şiddettin konuşmaması için çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kararlılığıyla yolumuzda kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Her bir vatandaşlarımızın güvenlik ve huzur içinde yaşaması için bu sorunu çözeceğiz. Bu topraklar maalesef kan ve gözyaşı hiç bitmedi. Bundan sonrada artık gözyaşının olmadığı günler için çaba sarf edeceğiz" dedi.