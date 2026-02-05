Haberler Yaşam Haberleri AK Parti heyetinden Vali Yavuz’a “Hayırlı olsun” ziyareti
AK Parti heyetinden Vali Yavuz'a "Hayırlı olsun" ziyareti

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana Valiliği'ne atanan Vali Mustafa Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana Valiliği'ne atanan Vali Mustafa Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Tamer Dağlı, Vali Yavuz'a yeni görevinde başarılar dilerken, "Adana için hep birlikte koordineli olarak çalışacağız" dedi.

Daha önce Seyhan Kaymakamı olarak görev yaptığı Adana'ya bu kez Vali olarak atanan Mustafa Yavuz ise, "Nazik ziyaretleri ve güzel temennileri için Başkan Tamer Dağlı ve İl Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

