Haberler Yaşam Haberleri AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı’nın annesi kazada yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 28.2.2023 00:01 Son Güncelleme: 28.2.2023 00:07

AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı’nın annesi kazada yaşamını yitirdi

İzmir’de yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Zinnete Gezici otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Zinnete Gezici’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı olan ve AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı Gülşen Gezici'nin annesi olduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı’nın annesi kazada yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Zinnete Gezici'ye (74) Karşıyaka istikametinden Çiğli yönüne gitmekte olan S.Ç. (50) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gezici'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Zinnete Gezici'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı olan ve AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı Gülşen Gezici'nin annesi olduğu öğrenildi.

AK Parti İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Gezici'nin aynı zamanda Arabulucular Derneği İzmir Şube Başkanı olduğu bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
Malatya'daki depremin ardından kritik açıklama! "Büyüklüğünün 5.6 olması..."
Son dakika: Kulüpler Birliği, Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinden ortak tepki: "Devletimizin ve milletimizin yanındayız"
Son dakika: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
MHP lideri Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etti: Şehitlerimize ve mileltimize büyük saygısızlık
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan NATO'ya İsveç çıkışı: O tarihe dikkat çekti...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı’nın annesi kazada yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA