AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı’nın annesi kazada yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Zinnete Gezici'ye (74) Karşıyaka istikametinden Çiğli yönüne gitmekte olan S.Ç. (50) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gezici'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Zinnete Gezici'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı olan ve AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı Gülşen Gezici'nin annesi olduğu öğrenildi.

AK Parti İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Gezici'nin aynı zamanda Arabulucular Derneği İzmir Şube Başkanı olduğu bildirildi.