AK Parti ile Afyon’a dev projeler geliyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediyenin devam eden ve planlanan projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şehrin geleceğini şekillendirecek yatırımları tek tek anlatan Köksal, en önemli hedeflerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

"Kentsel dönüşüm başta olmak üzere önemli projelerimiz var." diyen Köksal, şöyle konuştu: "İnşallah kentsel dönüşümde yakında temeli atacağız ve Afyonkarahisar'a vermiş olduğumuz sözü yerine getireceğiz. Bu proje sadece konut projesi değil; şehrin tam kalbinde yer aldığı için Afyonkarahisar'ın görünüşünü, estetiğini ve mimarisini baştan aşağı değiştirecek kıymetli bir iş."

Yaklaşık 10 bin vatandaşın doğrudan etkileneceği projede hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Köksal, şunları söyledi: "O bölgedeki yapılar çok eski ve riskli yapılardı. Orada yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızı üzmeden, zora sokmadan ve mutlaka rızalarını alarak onlara depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir güzel konutlar inşa edeceğiz. Şu an hak sahipleriyle ve onların dernekleriyle görüşme aşamasındayız. Yüzde 50'nin üzerinde rıza aldığımızda süreç hızla devam edecek."

"KÜLTÜR MERKEZİ AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ'NİN BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Köksal, ikinci büyük yatırımın ise çok amaçlı Kültür Merkezi olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Devlet Tiyatroları'nın ve belediye şehir tiyatromuzun oyunlarını sergileyebileceği, panellerin, konferansların ve siyasi parti toplantılarının yapılabileceği geniş bir salona ihtiyacımız vardı. Bu, bugüne kadar Afyonkarahisar Belediyesi'nin yapmış olduğu en büyük proje olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüştük, oradan da destek alacağız. İller Bankası'ndan bakanımızın onayıyla kredi aldık. Bu kredi ve öz kaynaklarımızla başlayıp, bakanlık desteğiyle tamamlayacağız."

"HIZLI TREN ŞEHRİMİZE BÜYÜK DEĞER KATACAK"

Afyonkarahisar'ın ulaşım yatırımlarıyla daha da güçleneceğini belirten Köksal, hızlı tren projesinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Hızlı tren projemiz de inşallah yakın zamanda hayata geçecek. Ulaşım akslarının merkezinde yer alan, termali, mermeri, gastronomisi ve tarihiyle marka değeri yüksek olan şehrimiz için hızlı tren ticari ve turistik açıdan büyük bir sıçrama yaratacaktır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile yürütülen gastronomi çalışmalarının da kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirten Köksal, bu vizyonu uluslararası alana taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

"BİRÇOK PROJEMİZDE SONA GELDİK"

Kentte birçok yatırımın tamamlanma aşamasında olduğunu söyleyen Köksal, şu bilgileri verdi: "Önümüzdeki haftalarda Gastronomi Sokağı'nı açacağız. Bölgenin en gelişmiş tesisi olan, içinde hayvan hastanesinin de bulunduğu Patiköy Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Kurduğumuz mama fabrikasında artık yemeklerden mama üreterek hem israfı önlüyoruz hem de hayvanlarımızı besliyoruz."

Nostaljik tramvay ve teleferik projelerine ilişkin de konuşan Köksal, şöyle devam etti: "Nostaljik Tramvay projesinde son aşamaya geldik. TSE'den onay bekliyoruz. Teleferik projesinde ise UNESCO uzmanlarının raporunu bekliyoruz. Tarihi silüete zarar vermediği yönünde olumlu rapor geldiğinde proje kaldığı yerden devam edecek."

TRAFİK SORUNU İÇİN KATLI OTOPARK VE YENİ KAVŞAKLAR

Kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Köksal, eski Çakmak Otel binasının yıkıldığını ve yerine katlı otopark yapılacağını açıkladı.

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda inşa edilen Hamburger Kavşak'ın ilk etapta eleştirildiğini ancak bugün trafiği önemli ölçüde rahatlattığını belirten Köksal, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK PROJELERİ GENİŞLİYOR

Halk Lokantalarının hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Köksal, mahallelere ulaşacak Halk Gıda Tırı'nın da kısa süre içerisinde hizmete başlayacağını açıkladı. Gençlere yönelik yeni sosyal yaşam alanları oluşturduklarını belirten Köksal, sonbaharda gençlerin kullanabileceği bir kahve evi açacaklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi Kölahan'ın restore edildiğini ifade eden Köksal, üst katının gençlik merkezi ve kütüphane, alt katının ise kadınların el emeği ürünlerini satabilecekleri mağazalara dönüştürüldüğünü belirtti. İki yıl içerisinde Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin de hizmete açılacağını söyledi.

"SU SORUNUNU İLK HAFTAMIZDA ÇÖZDÜK"

Göreve gelir gel mez su sorununa müdahale ettiklerini belirten Köksal, şunları söyledi: "Göreve geldiğim ilk hafta 14 yeni sondaj kuyusu açtırdım ve su terfi merkezini tamamladık. Hiç kesinti yapmadan bugünlere geldik. Barajımızdaki doluluk oranı yüzde 45 seviyesinde. Önümüzdeki birkaç yıl bir su problemi öngörmüyoruz."

"VATANDAŞ POLEMİĞE DEĞİL HİZMETE BAKIYOR"

Tekrar aday olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Köksal, kararın vatandaşın ve partisinin takdirine bağlı olduğunu belirtti. "Ben devletçi bir insanım. Bugün devletimiz desin ki 'Anahtarları bırak, git emekliliğine bak', bırakır giderim. Biz sadece projelerimizi hayata geçirmek ve hizmet etmek istiyoruz. Afyonkarahisar'ın değişimin ve dönüşümün başkenti olması için uğraşıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan aldığı desteği de anlatan Köksal, AK Parti'ye katılmasının ardından hizmetlerin hızlandığını ifade ederek şu sözlerle konuşmasını tamamladı: "Hafta sonu katıldığım bir piknikte 81 yaşındaki Mehmet amca önüme geldi ve 'CHP'deyken de sizi seviyordum ama iyi ki AK Parti'ye geçtiniz, burada daha iyi hizmet edeceksiniz.' dedi. Vatandaş polemiklere değil, hizmete bakıyor. Ben seçildiğim gün parti rozetimi çıkardım, yakama Ay-Yıldızlı rozetimi taktım. Bizim önceliğimiz hizmettir."

"AK PARTİ'DE CHP'DEKİ GİBİ BÖYLE BİR KAVGA YOK. HUZURLA SADECE İŞİMİZE VE HİZMETE ODAKLANIYORUZ''

CHP'deki mevcut tabloya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Köksal, eski partisinin iç çekişmeler nedeniyle hizmet üretmekten uzaklaştığını söyledi. "CHP şu an kendi içindeki kurultay ve koltuk tartışmaları yüzünden büyük sıkıntılar ve kaos yaşıyor. Herkes kendi içinde bir mücadelenin parçası ve gördüğüm kadarıyla kimse mutlu değil. Allah oradaki arkadaşların yardımcısı olsun."

AK Parti'de ise farklı bir çalışma ortamı bulunduğunu belirten Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti'de böyle bir kavga yok. Huzurla sadece işimize ve hizmete odaklanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa edeceğiz."