Cumhır İttifakı ortakları AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bayramlaştı.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşmada, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur bir araya geldi. İsrail İçişleri Bakanı'nın skandal açıklamalarına yönelik değerlendirme yapılırken gündemde önemli başlıklar da yer aldı.

AK Parti ile MHP bayramlaştı | Video

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bayramlaşmada yaptığı konuşmada "Sayın genel başkanımız selamlarını ve tekliflerini iletti. İsrail mübarek günler dahil olmak üzere katliamlarına devam etti. İnşallah bu acılar son bulacak duamız o. Bir hususu da ifade etmekte fayda var malum İstanbul'da yürütülen soruşturma bahanesiyle sokaklar yeniden terörize edilmeye çalışılıyor. Ülkenin huzuru dinamitlenmek isteniyor. Bunca tecrübeye rağmen meclisin en büyük ikinci partisi gerekli dersleri çıkarmamış" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak "Gençleri provoke eden bir tutum kendi ülkesi ve milletiyle barışık olmayan bakış açısını kabul etmiyoruz" dedi.