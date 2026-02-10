AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir Bayrampaşa'da İBB yönetimini eleştirdi: “Bu bölge hayalet şehre dönüştürüldü”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde yaptığı basın açıklamasında, kentsel dönüşüm sürecinin yıllardır bilinçli şekilde sürüncemede bırakıldığını savundu. Özdemir, "Bugün burada bir film setinde değiliz, bir savaş alanında da değiliz. İstanbul'un göbeğinde, bir ihmal alanındayız" ifadelerini kullandı. İsmetpaşa Mahallesi'nin, eski Sağmalcılar Cezaevi alanı yanında yer aldığına dikkat çeken Özdemir, alanın 100 dönümün üzerinde olduğunu ve bugünkü değerinin onlarca milyar lirayı bulduğunu söyledi.

'HAZIR KONUTLAR VAR, AMA TAŞIMA YOK'

Özdemir, AK Parti döneminde KİPTAŞ tarafından inşa edilen ve 2019 itibarıyla peyzajı dahi tamamlanan konutların hâlâ boş tutulduğunu vurguladı. 'Hazır olan konutlara vatandaşlarımızı yerleştirmek yerine, insanlar yıllardır kirada yaşamaya zorlanıyor. Bu bir beceriksizliktir' diyen Özdemir, İBB'nin 6 yıldır somut bir adım atmadığını savundu.

'400 BİNADAN SADECE YARISI YIKILDI'

Bölgede dönüşüm kapsamına giren 400'ün üzerindeki binadan yalnızca 200'ünün yıkılabildiğini ifade eden Özdemir, boşaltılan ancak yıkılmayan metruk yapıların ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu dile getirdi. Özdemir, "Elektriği, suyu, doğalgazı kesilmiş; suça açık, kontrolsüz alanlar oluştu. Bu durum sadece deprem değil, asayiş tehdidi de oluşturuyor" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜTÇESİ YÜZDE 60 AZALTILDI'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, İBB yönetiminin kentsel dönüşüm bütçesini AK Parti dönemine kıyasla yüzde 60 oranında düşürdüğünü öne sürdü. Bu kaynağın dönüşüm yerine reklam faaliyetlerine aktarıldığını savunan Özdemir, "İstanbul'da deprem riski konuşulurken, bütçeler algı yönetimine harcanıyor" ifadelerini kullandı.

'DEPREMDE 455 BİN KONUT TESLİM ETTİK'

Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde yürütülen çalışmalara da değinerek, "3 yıl içinde 455 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şehrin merkezinde hazır olan konutlara 6 yılda insan taşınamaması izah edilemez" dedi.

'VİCDANINIZ RAHAT MI?'

İBB yönetimine doğrudan seslenen Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Allah korusun, bu gece burada bir deprem olsa ve insanlar hayatını kaybetse, vicdanınız rahat olur mu?"

'KİPTAŞ BİR MARKAYDI, ENKAZA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Açıklamanın sonunda Özdemir, KİPTAŞ'ın mevcut yönetimle birlikte işlevsiz hâle getirildiğini savunarak, "İstanbul'da kentsel dönüşümün lokomotifi olan bir marka yok edilmiştir" dedi. Basın açıklaması sırasında alanda sembolik bir kepçenin yıkım yapmasına da değinen Özdemir, bunun "algı ve reklam çalışması" olduğunu ileri sürdü.

'BU SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

AK Parti teşkilatları olarak Bayrampaşa'daki mağduriyetin takipçisi olacaklarını belirten Özdemir, İstanbul genelinde kentsel dönüşüm konusundaki ihmalleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.