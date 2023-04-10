AK Parti İstanbul Milletvekili adayları kimler? 2023/ 28. Dönem Ak Parti İstanbul 1. 2. 3.milletvekili adayları son durum

AK Parti İstanbul milletvekili adayları tam liste halinde yayınlandı. Listede Bakanlar Kurulu ve ünlü isimler yer aldı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. AK Parti milletvekili aday listesini, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreteri Fatih Şahin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Peki AK Parti İstanbul Milletvekili adayları tam listesinde kimler var? 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekili adayları kimler?
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.
İşte sıralı tam liste;
2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.
İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler:
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar
İstanbul 2. seçim bölgesi, Avrupa Yakası'nın doğu kısmı olarak belirlendi. İşte ilçeler:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul 3. seçim bölgesi, genellikle yeni şehirleşmeye açılan ve şehrin batısında kalan ilçeler olarak belirlendi. İşte o ilçeler:
Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri