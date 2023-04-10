Haberler Yaşam Haberleri AK Parti İstanbul Milletvekili adayları kimler? 2023/ 28. Dönem Ak Parti İstanbul 1. 2. 3.milletvekili adayları son durum
Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:46 Son Güncelleme: 10.4.2023 10:46

AK Parti İstanbul Milletvekili adayları kimler? 2023/ 28. Dönem Ak Parti İstanbul 1. 2. 3.milletvekili adayları son durum

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak AK Parti İstanbul Milletvekili adayları gündemde yer alıyor. Milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim eden AK Parti İstanbul Milletvekili aday listesinin tamamını duyurdu. En genç aday, 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise Şamil Ayrım, İstanbul 3. bölgeden aday oldu. Peki 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekili adayları kimler, hangi isimler var? İşte AK Parti İstanbul Milletvekili adayları tam liste 2023

AK Parti İstanbul Milletvekili adayları kimler? 2023/ 28. Dönem Ak Parti İstanbul 1. 2. 3.milletvekili adayları son durum

AK Parti İstanbul milletvekili adayları tam liste halinde yayınlandı. Listede Bakanlar Kurulu ve ünlü isimler yer aldı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. AK Parti milletvekili aday listesini, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreteri Fatih Şahin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Peki AK Parti İstanbul Milletvekili adayları tam listesinde kimler var? 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekili adayları kimler?

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.

İşte sıralı tam liste;

  1. İSTANBUL-1 1 MURAT KURUM
  2. İSTANBUL-1 2 ERKAN KANDEMİR
  3. İSTANBUL-1 3 HASAN TURAN
  4. İSTANBUL-1 4 MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
  5. İSTANBUL-1 5 HULUSİ ŞENTÜRK
  6. İSTANBUL-1 6 MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
  7. İSTANBUL-1 7 TUĞBA IŞIK ERCAN
  8. İSTANBUL-1 8 İSMAİL ERDEM
  9. İSTANBUL-1 9 YAHYA ÇELİK
  10. İSTANBUL-1 10 BEHİYE EKER
  11. İSTANBUL-1 11 SERKAN BAYRAM
  12. İSTANBUL-1 12 ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
  13. İSTANBUL-1 13 AZMİ EKİNCİ
  14. İSTANBUL-1 14 NURETTİN ALAN
  15. İSTANBUL-1 15 FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
  16. İSTANBUL-1 16 LEMAN YENİGÜN
  17. İSTANBUL-1 17 ESMA ERSİN
  18. İSTANBUL-1 18 UMUT ARMAN SONAY
  19. İSTANBUL-1 19 ALİ SEVİNÇ
  20. İSTANBUL-1 20 MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
  21. İSTANBUL-1 21 RÜSTEM KABİL
  22. İSTANBUL-1 22 ALİ YAZLI
  23. İSTANBUL-1 23 AYDOĞAN AHIAKIN
  24. İSTANBUL-1 24 ZEYNETTİN AYDIN
  25. İSTANBUL-1 25 CEMAL DONAT
  26. İSTANBUL-1 26 EBRU SARACOĞLU
  27. İSTANBUL-1 27 AYŞEGÜL ESRA ATİK
  28. İSTANBUL-1 28 FATİH ÖGÜN
  29. İSTANBUL-1 29 ZEYNEP BAYIR
  30. İSTANBUL-1 30 MURAT AÇIK
  31. İSTANBUL-1 31 VELİ ARSLAN
  32. İSTANBUL-1 32 YUNUS FIRAT AYDIN
  33. İSTANBUL-1 33 MUSTAFA NAİM YAĞCI
  34. İSTANBUL-1 34 FURKAN GÖKGÖZ
  35. İSTANBUL-1 35 NURETTİN ALAGÖZ
  36. İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU
  37. İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN
  38. İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN
  39. İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL
  40. İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR
  41. İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL
  42. İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA
  43. İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER
  44. İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU
  45. İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN
  46. İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM
  47. İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK
  48. İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ
  49. İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU
  50. İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU
  51. İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI
  52. İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU
  53. İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR
  54. İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY
  55. İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY
  56. İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN
  57. İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR
  58. İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL
  59. İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM
  60. İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN
  61. İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
  62. İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA
  63. İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ
  64. İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN
  65. İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL
  66. İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU
  67. İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ
  68. İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK
  69. İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ
  70. İSTANBUL-3 8 NECMİ KADIOĞLU
  71. İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM
  72. İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK
  73. İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN
  74. İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ
  75. İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI
  76. İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
  77. İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE
  78. İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI
  79. İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU
  80. İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER
  81. İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ
  82. İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ
  83. İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN
  84. İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT
  85. İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU
  86. İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN
  87. İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI
  88. İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ
  89. İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ
  90. İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL
  91. İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN
  92. İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN
  93. İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN
  94. İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK
  95. İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR
  96. İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI
  97. İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR
  98. İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK

SEÇİM NE ZAMAN?

2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar

İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 2. seçim bölgesi, Avrupa Yakası'nın doğu kısmı olarak belirlendi. İşte ilçeler:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 3. seçim bölgesi, genellikle yeni şehirleşmeye açılan ve şehrin batısında kalan ilçeler olarak belirlendi. İşte o ilçeler:

Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri

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AK Parti İstanbul Milletvekili adayları kimler? 2023/ 28. Dönem Ak Parti İstanbul 1. 2. 3.milletvekili adayları son durum
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