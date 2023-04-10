AK Parti İstanbul Milletvekili adayları kimler? 2023/ 28. Dönem Ak Parti İstanbul 1. 2. 3.milletvekili adayları son durum

AK Parti İstanbul milletvekili adayları tam liste halinde yayınlandı. Listede Bakanlar Kurulu ve ünlü isimler yer aldı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. AK Parti milletvekili aday listesini, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreteri Fatih Şahin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Peki AK Parti İstanbul Milletvekili adayları tam listesinde kimler var? 28. Dönem Ak Parti İstanbul milletvekili adayları kimler?