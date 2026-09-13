AK Parti İstanbul’dan 11 bin öğrenciye “Çantan Hazır” desteği

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanına ortak olmak ve ailelerin okul hazırlıklarına katkı sunmak amacıyla "Çantan Hazır" projesini bu yıl da hayata geçirdi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in öncülüğünde yürütülen proje kapsamında hazırlanan 11 bin okul çantası, İstanbul'un farklı noktalarında öğrencilerle buluşturuldu. Öğrencilere ulaştırılan çantalarda eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri çeşitli kırtasiye ve okul malzemeleri de yer aldı.

39 İLÇEDE ÇOCUKLARA ULAŞIYOR

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Çantan Hazır" projesi, İl Kadın Kolları Başkanlığının yanı sıra 39 ilçedeki Kadın Kolları teşkilatlarının çalışmalarıyla İstanbul geneline yayıldı. İlçe teşkilatları kendi bölgelerinde belirlenen çocuklara ulaşarak çanta ve okul malzemelerini teslim ederken, ailelerin yeni eğitim dönemi hazırlıklarına da destek oluyor.

İl ve İlçe Kadın Kollarının koordinasyonuyla yürütülen çalışma kapsamında teşkilat mensupları, çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek yeni eğitim yılı heyecanlarını paylaşıyor. İlçelerdeki çalışmalara AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da katıldı. Ercan, "İstanbul teşkilatımızla birlikte, her zaman olduğu gibi kapı kapı geziyoruz, gönüllere giriyoruz" dedi.

ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR

Üç yıldır sürdürülen projeyle çocukların eğitim yolculuğuna katkı sunulması, ailelerin okul hazırlıklarının desteklenmesi ve öğrencilerin yeni eğitim dönemine güzel bir başlangıç yapması amaçlanıyor.

"Çantan Hazır" projesiyle bu yıl 11 bin öğrenciye doğrudan ulaşılırken, 39 ilçedeki çalışmalarla projenin İstanbul'un farklı mahallelerinde daha fazla aileye ulaşması hedefleniyor.