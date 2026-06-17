AK Parti İstanbul'dan "İstanbul Beklemez" kampanyası

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "İstanbul Beklemez" kampanyası, sosyal medyada Türkiye gündeminin zirvesine yerleşti. İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak başlatılan açık hava çalışmalarıyla birlikte yürütülen kampanya, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Şehrin birçok noktasında billboardlar aracılığıyla vatandaşlarla buluşan kampanyada; kentsel dönüşümden ulaşıma, eğitimden sağlığa, gençlik yatırımlarından çevre projelerine kadar İstanbul'da devam eden yatırımlar ve hizmetler kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kampanyanın çıkış noktasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, daha önce kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Senin Hayatından Gidiyor" çalışmasının, İstanbulluların günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkat çektiğini belirterek, "İstanbul Beklemez" kampanyasının ise çözümün ve hizmet iradesinin altını çizdiğini ifade etti. Özdemir, "Deprem beklemez. Ulaşım beklemez. Gençlerimizin geleceği beklemez. Sağlık yatırımları beklemez. İstanbul gibi dünya ölçeğinde bir şehrin kaybedecek tek bir günü bile yoktur." dedi.

Kampanyanın temel mesajının "Dün yaptık, bugün de biz yapıyoruz" anlayışı olduğunu vurgulayan Özdemir, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetini sürdürdüğünü belirtti. İstanbul'da devam eden yatırımlara dikkat çeken Özdemir, 2019'dan bu yana 994 bin konutun dönüştürüldüğünü, 270 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü ve 1 milyon 260 bin konutun daha dönüşüm kapsamına alındığını ifade etti. Gençlik ve eğitim alanında ise 10 gençlik merkezinin hizmete açıldığını, 10 yeni gençlik merkezinin yapımının sürdüğünü belirten Özdemir, 13 yurtta 37 bin 632 öğrenciye hizmet verildiğini, 19 bin 709 öğrenci kapasiteli 9 yeni yurdun da inşa edildiğini kaydetti.

Eğitim yatırımları kapsamında 163 okul ve 3 bin 798 dersliğin tamamlandığını, 159 okul ve 3 bin 913 dersliğin yapımının devam ettiğini belirten Özdemir, sağlık alanında da 8 bin 238 yatak kapasiteli 13 hastanenin hizmete alındığını, 7 bin 525 yatak kapasiteli 9 hastanenin yapımının sürdüğünü söyledi. Spor yatırımları kapsamında 13 tesisin tamamlandığını, 2'si olimpik yüzme havuzu olmak üzere 10 yeni tesisin inşa edildiğini ifade eden Özdemir, çevre yatırımları çerçevesinde 7 milyon 788 bin metrekare büyüklüğünde 35 millet bahçesinin hizmete açıldığını, 11 milyon 728 bin metrekare büyüklüğünde 24 yeni millet bahçesinin yapımının devam ettiğini dile getirdi. Ulaşım yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Özdemir, 2019'dan bu yana 85,2 kilometre kent içi raylı sistem hattının tamamlandığını, 104,2 kilometre yeni hattın yapımının sürdüğünü; ayrıca 80 kilometre yol, 7 tünel ve 17 köprünün tamamlandığını, 92 kilometre bölünmüş yol çalışmasının devam ettiğini belirtti.

"İstanbul'u polemik bekletebilir, reklam bekletebilir ama depremi, ulaşımı ve gençlerimizin geleceğini bekletemezsiniz." diyen Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarıyla İstanbul için çalışmaya devam ettiğini vurguladı. "İstanbul, medeniyetimizin gözbebeğidir. Bu şehir ihmali kaldırmaz. Bu şehir ertelemeyi kaldırmaz. Bu şehir mazereti kaldırmaz. AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin hizmetindeyiz. Devletimiz bütün kurumlarıyla İstanbul için çalışmaya devam ediyor. Bizim anlayışımızda beklemek yoktur." diyen Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Biz eserlerimizle konuşuruz, hizmetlerimizle yarışırız. Siyaseti milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görüyor, eser ve hizmet siyasetinden asla vazgeçmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı belediyecilik vizyonu, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor." dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürütülen "#İstanbulBeklemez" kampanyasının önümüzdeki süreçte de farklı mecralarda ve saha çalışmalarında devam edeceği belirtildi.