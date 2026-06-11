AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: AK Parti’nin başarısında burada bulunan her bir dava insanının alın teri vardır

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönemlerde görev alan yöneticilerle yapılan 'Vefa' buluşmasında yaptığı konuşmada, ''Vefa; aynı ideale omuz vermiş insanları unutmamak, emek sahiplerini baş tacı etmek, fedakârlıkları daima hafızada canlı tutmaktır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında eser siyasetinden söz edilebiliyorsa, bugün Türkiye kendi ayakları üzerinde durabiliyorsa, bugün AK Parti dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olarak yoluna devam ediyorsa; bunda burada bulunan her bir dava insanının alın teri vardır.'' dedi. Yıllardır İzmir'i yöneten CHP belediyeciliğinin şehrin temel sorunlarını çözmek yerine kendi iç hesaplaşmalarıyla gündeme geldiğini belirten Başkan Saygılı, ''CHP'li belediyelerle ilgili ortaya çıkan yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili soruşturmalar toplum vicdanını derinden yaralamaktadır. Belediyeler hizmet üretmek yerine kriz üretmektedir.'' dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ev sahipliğinde, Genel Merkez Bölge Koordinatörü İbrahim Aydın'ın katılımlarıyla önceki dönemlerde görev almış İl Yönetim Kurulu üyeleri ve önceki dönemlerde görev yapan İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte 'Vefa' buluşması gerçekleştirildi. AK Parti'nin en önemli vasıflarından birinin vefa olduğunu belirten Başkan Saygılı, burada yaptığı konuşmada ''Vefa; sadece geçmişi hatırlamak değildir. Vefa; aynı ideale omuz vermiş insanları unutmamak, emek sahiplerini baş tacı etmek, fedakârlıkları daima hafızada canlı tutmaktır. Bizler bu hareketi makamların, unvanların, seçim takvimlerinin üzerine inşa etmedik. Biz bu hareketi; samimiyet üzerine, sadakat üzerine, kardeşlik üzerine ve millet sevdası üzerine kurduk. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında eser siyasetinden söz edilebiliyorsa, bugün Türkiye kendi ayakları üzerinde durabiliyorsa, bugün AK Parti dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olarak yoluna devam ediyorsa; bunda burada bulunan her bir dava insanının alın teri vardır. Kimi afiş astı. Kimi sandık başında nöbet tuttu. Kimi mahalle mahalle dolaştı. Kimi zor zamanlarda teşkilatın yükünü omuzladı. Kimi gece gündüz demeden milletin derdiyle dertlendi. Belki isimler değişti, görevler değişti; ancak bu davaya verilen emek hiçbir zaman değişmedi. İşte biz bugün o emeğe sahip çıkmak için buradayız. Çünkü biliyoruz ki geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Teşkilat hafızasına sahip çıkmayanın güçlü yarınlar inşa etmesi mümkün değildir. AK Parti'nin en büyük gücü işte bu köklü teşkilat ruhudur.''

ENERJİLERİNİ HİZMETE DEĞİL, İÇ MÜCADELELERE HARCAYAN BİR ANLAYIŞ

''Biz bugün vefayı konuşurken ne yazık ki İzmir'in gündemi bambaşka meselelerle meşgul edilmektedir.'' diyerek sözlerine devam eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ''Yıllardır İzmir'i yöneten CHP belediyeciliği, şehrin temel sorunlarını çözmek yerine kendi iç hesaplaşmalarıyla gündeme gelmektedir. İzmir'in yolları konuşulmuyor. İzmir'in altyapısı konuşulmuyor. İzmir'in ulaşım sorunları konuşulmuyor. İzmir'in çevre ve temizlik problemleri konuşulmuyor. Vatandaşın beklediği hizmetler konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? CHP'nin kendi içerisindeki bitmek bilmeyen kavgaları konuşuluyor. Kurultay tartışmaları konuşuluyor. Şaibeli kongre iddiaları konuşuluyor. Birbirlerini suçlayan CHP'liler konuşuluyor. Her gün yeni bir açıklama, yeni bir itham, yeni bir hesaplaşma kamuoyunun önüne düşüyor. Bir tarafta "şaibe var" diyenler... Diğer tarafta "yok" diyenler... Bir tarafta kendi arkadaşlarını suçlayanlar... Diğer tarafta kendi yönetimlerini sorgulayanlar... Vatandaş ise bütün bunları izlerken haklı olarak şu soruyu soruyor: "İzmir'e ne zaman hizmet edeceksiniz?" Daha da vahimi; son dönemde CHP'li belediyelerle ilgili ortaya çıkan yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili soruşturmalar toplum vicdanını derinden yaralamaktadır. Bankamatik personeli tartışmaları artık sıradan haberler haline gelmiştir. Milletin vergileriyle oluşan kaynakların nasıl kullanıldığına ilişkin ciddi soru işaretleri bulunmaktadır. Belediyeler hizmet üretmek yerine kriz üretmektedir. Şeffaflık vaat edenler hesap veremez hale gelmiştir. İzmir'in kaybolan yıllarının temel sebebi tam da budur. Enerjilerini hizmete değil, iç mücadelelere harcayan bir anlayışın şehre kazandırabileceği hiçbir şey yoktur. Biz ise AK Parti olarak kavga siyaseti değil hizmet siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin derdiyle dertleneceğiz. İzmir'in her ilçesinde vatandaşlarımızın yanında olacağız. Sorunları konuşmakla kalmayacak, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın merkezinde makam değil millet vardır. Hesaplaşma değil hizmet vardır. Çatışma değil eser vardır.''

HER BİR KARDEŞİMİZ, AK PARTİ'NİN İZMİR'DEKİ BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜNÜN KIYMETLİ BİR PARÇASIDIR

Başkan Saygılı sözlerini şu şekilde bitirdi, ''Bu anlamlı buluşmaya katılarak bizleri onurlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunan her bir kardeşimiz, AK Parti'nin İzmir'deki büyük yürüyüşünün kıymetli bir parçasıdır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Muhabbetimizi, kardeşliğimizi ve dava şuurumuzu güçlendirsin. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize birlikte yürümeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor; katılımlarınız için teşekkür ediyorum.'