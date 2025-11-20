AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan CHP’li Güç ve Tugay’a İZBAN salvoları! ’’CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’e açık çağrımızdır; Attığın imzanın ve belirlediğin tarifenin arkasında dur!’’

Tugay'ın İZBAN'a paralel otobüs hatlarını yeniden açarak, raylı sistemi baltaladığını belirten Saygılı; "Yolcuyu trenden indirip otobüse bindirmiş, trafiği felç etmiş ve İZBAN'ın gelirlerine darbe vurmuştur. İzBB, 2019 yılından bu yana İZBAN'ın TCDD'ye ödemesi gereken enerji ve hat kira bedellerini ödememektedir. Bu maliyetleri TCDD, TEDAŞ'a kendi cebinden öderken; İzBB yönetimi hem borcunu ödemeyip hem de mağduru oynamaktadır.'' İfadelerini kullandı.

MAKUL ZAMMI YOK SAYDI

Ekim ayında, İZBAN'ın makul zammını yok sayan İzBB'nin fahiş fiyatlarda İZBAN'a zam yaptığını hatırlatan Başkan Saygılı, ''Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, İZBAN Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e açık çağrımızdır; Attığın imzanın ve belirlediğin tarifenin arkasında dur! Senin tarifene hülle yoluyla zam yapıldı, İzmirli kandırıldı. Şimdi ise TCDD'nin hat kullanımı için İZBAN'a her yıl yaptığı rutin ve toplam giderlerin sadece yüzde 15'ine tekabül eden zammı basına abartılı şekilde servis ederek algı operasyonu peşine düşmüşlerdir. Algıyı bırakın, gerçeğe bakın!'' dedi.

İZBAN, TARİHİNİN EN KÖTÜ YÖNETİM KRİZİNİ YAŞIYOR

İZBAN'ın İzmir kent içi toplu ulaşım sisteminin omurgası olduğunu hatırlatan Saygılı: "İZBAN, tarihinin en kötü yönetim krizini yaşıyor. Seçim meydanlarında mangalda kül bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, göreve geldikten sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun kendisine yüklediği sorumlulukları unuttu. İZBAN'ı hizmet aracı değil, TCDD ile siyasi bilek güreşi sahası olarak gören bu anlayış, kurumu teknik iflasa sürüklüyor. Modern şehircilik "tekerlekli taşımadan raylı sisteme geçişi" emrederken, Cemil Tugay yönetimi İZBAN'ı "90 dakika" uygulamasından çıkararak, İzmir'i 90'lı yıllara döndürdü. Menemen–Halkapınar, Mavişehir–Konak, Menderes–Konak gibi İZBAN'a paralel otobüs hatlarını yeniden açmak, raylı sistemi baltalamaktan başka bir şey değildir." Diye konuştu.

İZBB'NİN ULAŞIM VİZYONU YOK

Sözlerine "Bu UKOME kararı; yolcuyu trenden indirip otobüse bindirmiş, trafiği felç etmiş ve İZBAN'ın gelirlerine darbe vurmuştur." Diyen Saygılı açıklamasının devamında ise, "Bu "basiretsiz" planlama, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım vizyonunun olmadığının ispatıdır.'' İfadelerini kullandı.

İZBB YÖNETİMİ HEM BORCUNU ÖDEMİYOR HEM DE MAĞDURU OYNUYOR

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Başkan Tugay'ın zaman zaman "Dünya kadar para ödüyoruz ama sözümüz geçmiyor" yakınması gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim ortaktır. İZBAN Yönetim Kurulu'nun 8 üyesinin 4'ü İzBB temsilcisidir. 2025 yılı Yönetim Kurulu Başkanı ise bizzat şimdi İl Başkanı olan eski İzBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç'tür. Şimdi ise Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun yönetimdedir. Kendi bürokratınızın başkan vekili olduğu yerde 'sözümüz geçmiyor' demek, yönetim acziyetidir. Öte yandan İzBB, Temmuz 2019 yılından bu yana İZBAN'ın TCDD'ye ödemesi gereken enerji (katener) ve hat kira bedellerini ödememektedir. Bu maliyetleri TCDD, TEDAŞ'a kendi cebinden öderken; İzBB yönetimi hem borcunu ödemeyip hem de mağduru oynamaktadır. Geçmiş dönemden devralınan ve Tugay döneminde katlanan, 2019 yılından beri ödenmeyen yasal faizler hariç 186 milyon TL'lik "Halk Taşıt" alacağı hâlâ İZBAN'ın kasasına girmemiştir. Şirketin sermaye artışlarına 3 kez katılmayarak ve kredi ödemelerini aksatarak İZBAN'ı bilerek ve isteyerek "teknik iflasa" sürükleyen bir belediye yönetimi ile karşı karşıyayız. 90 dakika aktarma sisteminin mali yükünün yarısı İZBAN'ın sırtına yüklenmişken, "biz sübvanse ediyoruz" demek halkı kandırmaktır.''

CHP İL BAŞKANI ÇAĞATAY GÜÇ'E AÇIK ÇAĞRIMIZDIR ATTIĞI İMZANIN, BELİRLEDİĞİN TARİFENİN ARKASINDA DUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBAN'ın aldığı zam kararın üzerine yaptı fahiş fiyattaki zammı hatırlatan Başkan Saygılı, ''Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, İZBAN Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç başkanlığında, Ekim ayında toplanan kurul; öğrenciye pozitif ayrımcılık yaparak 12,5 TL, en uzak mesafe ücretini ise 165 TL olarak belirleyen, vatandaşın lehine oy birliği ile alınmış bir karar ortaya koymuştu. Ancak bu karar meclise geldiğinde, Cemil Tugay bu rakamı 246 TL'ye çıkardı, kilometre başına yüzde 200'e varan zamlar yapılarak, usulsüz biçimde tarifeler değiştirildi." diye konuştu.

İZMİRLİ KANDIRILDI

O zaman Başkan Tugay'ı "Sen İZBAN Yönetim Kurulu'nu yok sayıyorsun, tarifeyi fahiş şekilde artırıyorsun" diye açıkça uyardıklarını hatırlatan Saygılı: "Şimdi ise TCDD'nin hat kullanımı için İZBAN'a her yıl yaptığı rutin ve toplam giderlerin sadece yüzde 15'ine tekabül eden zammı basına abartılı şekilde servis ederek algı operasyonu peşine düşmüşlerdir. Algıyı bırak, gerçeğe bak! CHP İl Başkanı Çağatay Güç'e açık çağrımızdır: Attığın imzanın ve belirlediğin tarifenin arkasında dur! Senin tarifene hülle yoluyla zam yapıldı, İzmirli kandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hesap bilmez yöneticileri; en uzak mesafeyi 246 TL yaparken piyasadaki "Bilet 35" (Kullan-At) kartlarını unuttu. Ortaya tam bir skandal çıktı: Tarife diyor ki: 136 km gidersen 246,75 TL ödeyeceksin. Bilet 35 diyor ki: Aynı mesafe 175 TL. 3 binişlik kartta (e-bilet ücreti 30 TL düşüldüğünde) İZBAN'ın kasasına giren gelir: 145 TL! Vatandaşa 246 TL dayatıp, kullan-at kart alana 145 TL gelir sağlamak, kamu zararının ta kendisidir. Bu zararı kim ödeyecek? 2025 verilerine göre 120 bin 814 yolcu, İZBB'nin bu basiretsizliği nedeniyle Bilet 35'e yönelebilir. İZBAN'ın "Gittiğin Kadar Öde" sistemi, İzBB eliyle çökertilmiştir. Ortada devasa bir finansal tutarsızlık ve kamu zararı varken, 1 Kasım'dan beri ses çıkarmayan Cemil Tugay'a soruyoruz: Bu zararı kimin cebinden karşılayacaksınız? Bu sürdürülemez tablo derhal düzeltilmelidir. İzmir halkı sizin yönetim beceriksizliğinizin faturasını ödemek zorunda değildir!'' ifadelerini kullandı.