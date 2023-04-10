Haberler Yaşam Haberleri AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: 1. ve 2. Bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları 2023 tam listesi yayımlandı!
Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:44 Son Güncelleme: 10.4.2023 10:44

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: 1. ve 2. Bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları 2023 tam listesi yayımlandı!

Ak Parti İzmir milletvekili aday listesi 2023 araştırılıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Ak Parti İzmir milletvekili adayları tam listesi içerisinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bulunuyor. Ak Parti İzmir milletvekili adayları 2023 arasında Alpay Özalan gibi isimler de yer almakta. Bu noktada Ak Parti İzmir milletvekili adayları belli oldu mu, kimler oldu soruları yanıt aramakta. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan liste, günün gündem maddeleri arasında yer aldı. İşte Ak Parti İzmir milletvekili aday listesi

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: 1. ve 2. Bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları 2023 tam listesi yayımlandı!

Ak Parti İzmir Milletvekili Adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti İzmir MV adayları 2023 arasında Alpay Özalan, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Kasapoğlu ve Savcı Sayan gibi isimler yer almakta. İşte 1. ve 2. bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları tam listesi 2023

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla YSK'de kura töreni düzenlendi.

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de törene katıldı. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey" diye konuştu.

Milletvekili aday listesini tamamlayamayacak partiler olabileceğine dikkati çeken Özel, "Bunun tam sırası, pusulada kimin nerede yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak. Çünkü ittifaklar içerisinde çekilmeler olacak, listeler de verilmeyecek. İşlemler devam ediyor. Süreci hep birlikte yarım 17.00'den sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir" açıklamasını yaptı.

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

"LİSTE HAZIR, SON RÖTÜŞLAR GELİYOR"

Özel, pusula sıralamasının seçmen nezdindeki etkisine dair, "Psikolojik bir etkisi vardır ama seçmen oy vermek istediği partiye gider, pusulada bulur ve oyunu verir. Vatandaş tercihini hangi partiye kullanacaksa götürür, mührünü oraya vurur" ifadelerine yer verdi. AK Parti'nin sunacağı milletvekili listesine ilişkin de konuşan Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" dedi.

İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR 1 - 1 MEHMET KASAPOĞU
İZMİR-1 - 2 MAHMUT ATİLLA KAYA
İZMİR-1 - 3 ŞEBNEM BURSALI
İZMİR-1 - 4 MEHMET ALİ ÇELEBİ
İZMİR-1 - 5 CEMAL BEKLE
İZMİR-1 - 6 SAVCI SAYAN
İZMİR-1 - 7 ENES EFENDİOĞLU
İZMİR-1 - 8 ÖMÜR ŞANLI
İZMİR-1 - 9 MEHMET SADIK TUNÇ
İZMİR-1 - 10 NİSA ALPTEKİN
İZMİR-1 - 11 MEHMET SAİD BAŞDAŞ
İZMİR-1 - 12 SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
İZMİR-1 - 13 BERKAN YILDIZHAN
İZMİR-1 - 14 HATİCE YELİZ KARATAŞ
İZMİR-2 - 1 EYYÜP KADİR İNAN
İZMİR-2 - 2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN
İZMİR-2 - 3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
İZMİR-2 - 4 YAŞAR KIRKPINAR
İZMİR-2 - 5 KEREM ALİ SÜREKLİ
İZMİR-2 - 6 MUHAMMET DOĞAN
İZMİR-2 - 7 DİLEK YILDIZ
İZMİR-2 - 8 İSMAİL HANCI
İZMİR-2 - 9 AHMET CAN ÇELİK
İZMİR-2 - 10 GÜLŞEN GEZİCİ
İZMİR-2 - 11 HALİL POLAT
İZMİR-2 - 12 VEYSEL GÜLDOĞAN
İZMİR-2 - 13 GÜVEN DEMİRAĞ
İZMİR-2 - 14 YASİN DEMİREL
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AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: 1. ve 2. Bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları 2023 tam listesi yayımlandı!
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