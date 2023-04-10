AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: 1. ve 2. Bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları 2023 tam listesi yayımlandı!

Ak Parti İzmir Milletvekili Adayları kimler oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti İzmir MV adayları 2023 arasında Alpay Özalan, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Kasapoğlu ve Savcı Sayan gibi isimler yer almakta. İşte 1. ve 2. bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları tam listesi 2023
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla YSK'de kura töreni düzenlendi.
AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de törene katıldı. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey" diye konuştu.
Milletvekili aday listesini tamamlayamayacak partiler olabileceğine dikkati çeken Özel, "Bunun tam sırası, pusulada kimin nerede yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak. Çünkü ittifaklar içerisinde çekilmeler olacak, listeler de verilmeyecek. İşlemler devam ediyor. Süreci hep birlikte yarım 17.00'den sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir" açıklamasını yaptı.
LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU
MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
"LİSTE HAZIR, SON RÖTÜŞLAR GELİYOR"
Özel, pusula sıralamasının seçmen nezdindeki etkisine dair, "Psikolojik bir etkisi vardır ama seçmen oy vermek istediği partiye gider, pusulada bulur ve oyunu verir. Vatandaş tercihini hangi partiye kullanacaksa götürür, mührünü oraya vurur" ifadelerine yer verdi. AK Parti'nin sunacağı milletvekili listesine ilişkin de konuşan Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" dedi.
İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
|İZMİR 1 - 1
|MEHMET KASAPOĞU
|İZMİR-1 - 2
|MAHMUT ATİLLA KAYA
|İZMİR-1 - 3
|ŞEBNEM BURSALI
|İZMİR-1 - 4
|MEHMET ALİ ÇELEBİ
|İZMİR-1 - 5
|CEMAL BEKLE
|İZMİR-1 - 6
|SAVCI SAYAN
|İZMİR-1 - 7
|ENES EFENDİOĞLU
|İZMİR-1 - 8
|ÖMÜR ŞANLI
|İZMİR-1 - 9
|MEHMET SADIK TUNÇ
|İZMİR-1 - 10
|NİSA ALPTEKİN
|İZMİR-1 - 11
|MEHMET SAİD BAŞDAŞ
|İZMİR-1 - 12
|SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
|İZMİR-1 - 13
|BERKAN YILDIZHAN
|İZMİR-1 - 14
|HATİCE YELİZ KARATAŞ
|İZMİR-2 - 1
|EYYÜP KADİR İNAN
|İZMİR-2 - 2
|FEHMİ ALPAY ÖZALAN
|İZMİR-2 - 3
|CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
|İZMİR-2 - 4
|YAŞAR KIRKPINAR
|İZMİR-2 - 5
|KEREM ALİ SÜREKLİ
|İZMİR-2 - 6
|MUHAMMET DOĞAN
|İZMİR-2 - 7
|DİLEK YILDIZ
|İZMİR-2 - 8
|İSMAİL HANCI
|İZMİR-2 - 9
|AHMET CAN ÇELİK
|İZMİR-2 - 10
|GÜLŞEN GEZİCİ
|İZMİR-2 - 11
|HALİL POLAT
|İZMİR-2 - 12
|VEYSEL GÜLDOĞAN
|İZMİR-2 - 13
|GÜVEN DEMİRAĞ
|İZMİR-2 - 14
|YASİN DEMİREL