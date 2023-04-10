AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: 1. ve 2. Bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları 2023 tam listesi yayımlandı!

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla YSK'de kura töreni düzenlendi.

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de törene katıldı. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey" diye konuştu.