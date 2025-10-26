AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı: “Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşiği geride bıraktık”

Bursalı açıklamasında, Türkiye'nin güvenlik, istikrar ve milli birlik hedefleri doğrultusunda yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak "İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz bu süreçte bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, 'Terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut bir sonucudur." İfadelerini kullandı.

BURSALI: YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANACAKTIR

Bursalı, terör unsurlarının ülke sınırları dışına çekilmesi ve silah bırakmaya dair kararlılığın, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini teminat altına alacak gelişmeler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yıllardır milletimizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla Türkiye yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla oluşan stratejik-politik zemin ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, coğrafyamızda ülkemize yönelik görünür-görünmez tüm tehditlere güçlü bir cevap olmuştur."

"TBMM, SÜRECİN EN GÜÇLÜ DEMOKRATİK DAYANAĞI OLDU"

AK Parti İzmir Milletvekili Bursalı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun Meclis çatısı altında yürüttüğü çalışmaların da bu sürecin en güçlü demokratik dayanağı olduğunu ifade ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Komisyonun farklı siyasi partilerden gelen üyelerle yürüttüğü yapıcı çalışmalar, sürecin yegâne siyasal öznesinin milli irade olduğunu net biçimde ortaya koymuştur. Bundan sonraki aşamada, fesih ve silah bırakma sürecinin kesintisiz devam etmesi, hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacaktır. Türkiye, terörden arınmış, kardeşliğini pekiştirmiş güçlü bir geleceğe adım adım ilerlemektedir."