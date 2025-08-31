AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan eğitime büyük destek

Bursalı, yapılan çalışmaların vatandaşlarla yapılan görüşmeler ve saha ziyaretleri sırasında gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. "Okullarımızdaki bu eksikler, hem öğretmenlerimizin hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bize iletildi. Biz de bu ihtiyaçları en kısa sürede karşılamak için harekete geçtik" dedi.

"DEVLET-MİLLET EL ELE, GELECEĞİMİZ İÇİN"

Bursalı, özellikle İzmirli hayırseverlerin desteğine dikkat çekerek, "2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlanırken, devletimizin imkânlarının yanı sıra iş insanları Fatih Gökdemir, Vedat Duman gibi eğitime gönül vermiş hayırseverlerimiz de yanımızda oldu. Çocuklarımız için herkesin elini taşın altına koyması büyük bir güç birliği oluşturdu. İzmir'in evlatları için yapılan her katkı, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır" diye konuştu.