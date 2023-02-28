AK Parti Kadın Kolları, sıcak sofraları yeniden kuruyor! İşte deprem bölgesi için mutfak seti kampanyası…

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Kadın Kolları, "Sıcak Sofralar Yeniden Kurulsun" diyerek Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerindeki çadır ve konteynerlara gönderilmek üzere bir kampanya başlattı. Saha çalışması sonucu diğer ihtiyaçlarla birlikte mutfak malzemesi ihtiyacı olduğunu tespit eden AK Parti Kadın Kolları bu doğrultuda hazırlık yapmaya başladı.

"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Depremden etkilenen vatandaşların mutfak ihtiyaçlarına yönelik yapılan kampanya için AK Parti Genel Merkez Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun... Teşkilatlarımızda, depremzedelerimiz tekrar sıcak sofralar kurabilsin diye mutfak seti kampanyası hazırlığı heyecanı var. İl ve ilçe teşkilatlarımız, depremzedelerimiz sıcak sofralarını tekrar kursun diye canla başla mutfak setlerini hazırlıyor. Yaralarımızı birlikte saracağız..." denildi.

KIZININ ÇEYİZİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLE…

Türkiye'nin birçok ilinden kadınlar kolları sıvarken AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy kampanyaya katılan illerden olduklarını belirterek "Yönetim Kurulu üyemiz Yeter Hanım, kızının çeyizi için yaptığı lif ve patikleri tuhafiye vererek elde ettiği kazanç ile depremzede bir ailemiz için mutfak seti hediye ederek, 'sıcak sofralar tekrardan kurulsun' kampanyamıza destek verdi" ifadelerini kullandı.

GÖRME ENGELLİLER DE YARDIMA KOŞTU!

AK Parti Kastamonu Kadın Kolları İl Başkanı Serap Ekmekçi ise Kastamonu Görme Engelliler Derneği'nin "Sıcak Sofralar Yeniden Kurulsun" kampanyamıza omuz verdiklerini sosyal medyadan duyurarak, "Mutfak Seti Kolileri ile koşup geldiler desteğe. Çok duygulandım. Birlikte saracağız yaraları" dedi.

"FAZLASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ!"

AK Parti Genel Merkez Kolları Başkanı Ayşe Kesir ise kampanyaya dair yaptığı açıklamada, "Kadın ve çocuklar için çok daha fazlası için çalışacağız. Ellerinize sağlık" açıklamasında bulundu.

BİNGÖL DE VAR SAKARYA DA!

Türkiye'nin dört bir yanından mutfak seti kampanyasına katılım olurken Bingöl, Batman, Elazığ, Ardahan, Hakkâri, Şırnak, Siirt, Samsun, Ordu, Erzurum, Aksaray, Sakarya, Antalya, Balıkesir, Alanya, Yozgat, Kırşehir, Çankırı, Aksaray, Kastamonu gibi iller mutfak setlerini hazırlayıp kolilediklerine dair görüntüleri sosyal medyadan paylaşıyor. Mutfak setleri içinde, tencere, tava, çaydanlık, tabak, kase, bardak, çatal, kaşık, saklama kabı, ekmek bıçağı ve sofra bezi vb. mutfak malzemeleri bulunuyor.