AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş’tan EXPO tepkisi! Mağduriyetin ve kamu zararının hesabını kim verecek!

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın EXPO 2026'nın tarih ve alan değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamayı sert bir dille eleştirdi. Başdaş, EXPO 2026'nın 2027'de İnciraltı'nda yapılmasına yönelik kararın başta Yeşildere olmak üzere tüm İzmir halkına saygısızlık olduğunu ifade ederek, "Yeşildere'de istimlak edilen alanlar var. Yerinden, evinden ayrılmak zorunda kalan yurttaşlar var. Tarif edemeyeceğimiz bir kamu zararı var. Bunların hesabını kim verecek? Her şey bir yana milyonlarca İzmirlinin enerjisini, heyecanının bu becerisizlikle tüketmeye kimsenin hakkı yok" diye konuştu.

BAKANLIK DÖNÜŞÜM İSTEDİ CHP ENGELLEDİ

Başdaş, 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yeşildere'de 500 artı 500 konutluk kentsel dönüşüm projesi başlatma kararı aldığını hatırlatarak, "Ama ne yazık ki CHP zihniyeti bu projeyi engellemek için türlü yollar denedi. Pınarbaşı'nda planan EXPO 2026, bakanlığın dönüşüm projesini baltalamak amacıyla tüm bölge halkının itirazlarına rağmen ısrarlar Yeşildere'ye taşındı. Defalarca 'bu proje burada olmaz' dedik. Uyardık. Ama dinlemediler" sözlerine yer verdi.

İZMİR HALKI HESAP SORACAK

Gelinen noktada EXPO 2026'nın Yeşildere'den de alınıp İnciraltı'na alınmanın tam bir skandal olduğunu kaydeden Başdaş, "Peki şimdi ne olacak? Mağdur edilen vatandaşlar, istimlak edilen alanlar ve büyük kamu zararının sorumlusu kim? Şunu unutmasınlar ki, Yeşildere halkı sahipsiz değildir ve onların her türlü hakkını savunacağız. Siyasi hesaplarla İzmir'e zarar veren CHP zihniyetinden de İzmir halkı sandıkta en doğru şekilde hesap soracaktır" açıklamasını yaptı.

Başdaş, CHP'li yerel yönetimin böyle büyük bir organizasyonu yapamayacağını daha ilk adımda ortaya koyduğunu kaydederek, "Bu EXPO'yu İnciraltı'nda dayatamayacaklar. Bu beceriksizlikle ancak İzmirlileri oyalayabilirler" dedi.