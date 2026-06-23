AK Parti’den İzmir Büyükşehir’e yol eleştirisi!

AK Parti İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan selde, Bergama'nın önemli caddelerin başında olan Özgürlük Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını bitirip Nisan ayında üst yapı çalışmaları ile asfalt atılacağını hatırlatarak, ''İZSU, Gediz Elektrik ve Türk Telekom altyapı çalışmalarını bitirdi. Ancak Haziran ayının sonuna gelmemize rağmen ortada ne asfalt var ne de tamamlanmış bir yol. Özgürlük Caddesi, vatandaşlarımız için adeta bir 'çile caddesine' dönüşmüştür. İnsanlarımız bozuk yollar nedeniyle mağdur olmakta, yağışlı havalarda ise cadde çamur deryasına dönmektedir. İşletemedikleri çöp tesisi nedeniyle Bergama'yı çöp sorunuyla karşı karşıya bırakan anlayış, bugün de ilçemizi çukur ve çamurla baş başa bırakmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, Bergama'nın en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Fatih Mahallesi'ndeki Özgürlük Caddesi'nde yürütülen çalışmaların tamamlanmamasına tepki gösterdi. Çalışmaların yapıldığı bölgede açıklamalarda bulunan Güzel, üstyapı düzenlemelerinin ve asfalt seriminin hâlâ başlamadığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. Güzel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bergamamızın en önemli caddelerinden biri olan Özgürlük Caddesi'nde, geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan sel baskınlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir çalışma başlatıldı. O dönemde yapılan açıklamalarda, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nisan ayında üstyapı düzenlemeleri ve asfalt seriminin başlayacağı ifade edilmişti. İZSU, Gediz Elektrik ve Türk Telekom altyapı çalışmalarını bitirdi. Ancak Haziran ayının sonuna gelmemize rağmen ortada ne asfalt var ne de tamamlanmış bir yol." diye konuştu.

İLÇE MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNE DE CEVAP VEREMİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'nın kırsal mahallelerine hizmete götürmekte yetersiz kaldığını belirten Güzel: "Bugün ne yazık ki ilçe merkezindeki vatandaşlarımızın beklentilerine de cevap verememektedir. Özgürlük Caddesi, vatandaşlarımız için adeta bir 'çile caddesine' dönüşmüştür. İnsanlarımız bozuk yollar nedeniyle mağdur olmakta, yağışlı havalarda ise cadde çamur deryasına dönmektedir. İşletemedikleri çöp tesisi nedeniyle Bergama'yı çöp sorunuyla karşı karşıya bırakan anlayış, bugün de ilçemizi çukur ve çamurla baş başa bırakmaktadır." Diye konuştu.

MECLİSTE DEFALARCA GÜNDEME GETİRDİK AMA…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği 'çöp, çukur, çamur' belediyeciliğinin bir örneğini maalesef Bergama'da da gördüklerini ifade eden Sebahattin Güzel: "Bu konuyu daha önce Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki konuşmalarımda defalarca gündeme getirdim. Buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu yol sorunu artık daha fazla geciktirilmeden çözülmeli, Özgürlük Caddesi hak ettiği hizmete kavuşmalıdır. Bergamalı hemşehrilerimiz verilen sözlerin tutulmasını ve gerekli hizmetlerin bir an önce hayata geçirilmesini beklemektedir." dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör