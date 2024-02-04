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Giriş Tarihi: 4.2.2024 20:57 Son Güncelleme: 4.2.2024 21:05

AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Müfit Yetkin vefat etti

Şanlıurfa'da 2001 yılında AK Parti kurucu il başkanı olan 22. ve 23.Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili yapan son Eczacı Abdurrahman Müfit Yetkin (70) vefat etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Müfit Yetkin vefat etti

22. ve 23. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin tedavi gördüğü İstanbul 'da hastanede hayatını kaybetti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, 22. ve 23. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Abdurrahman Müfit Yetkin'in İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "İnne lillehi ve inne ileyhi râciûn. 22. ve 23. dönem AK Parti Şanlıurfa Miletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum"
Abdurrahman Müfit Yetkin'nın cenazesi İstanbul'dan gerinilerek yarın Şanlıurfa'da defin edilecek.

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AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Müfit Yetkin vefat etti
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