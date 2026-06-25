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Giriş Tarihi: 25.06.2026 22:55

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten, Dünya Birliği Başkanlığına seçilen Altay’a tebrik mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik etti.

İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten, Dünya Birliği Başkanlığına seçilen Altay’a tebrik mesajı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UCLG Dünya Kongresi'nde, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı gönülden tebrik ediyoruz. Başkanımızın yerel yönetimlerin küresel düzeydeki siyaset üretimine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı ülkemizde ve dünyada referans olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÖMER ÇELİK #UĞUR İBRAHİM ALTAY

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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten, Dünya Birliği Başkanlığına seçilen Altay’a tebrik mesajı
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