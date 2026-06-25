AK Parti Sözcüsü Çelik’ten, Dünya Birliği Başkanlığına seçilen Altay’a tebrik mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UCLG Dünya Kongresi'nde, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı gönülden tebrik ediyoruz. Başkanımızın yerel yönetimlerin küresel düzeydeki siyaset üretimine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı ülkemizde ve dünyada referans olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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