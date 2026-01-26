Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
"PKK TÜM UZANTILARINI FESHETMELİ"
Terör örgütleri meşru gösterilmek isteniyor. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bunlar ayrılmaz bütünlüğe sahip iki kavram. Terörsüz Bölge kavramı Terörsüz Türkiye kavramından ayrılamaz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: PKK tüm uzantılarını feshetmeli
Suriye'de DEAŞ'la mücadele kesintisiz bir şekilde sürmeli. PKK tüm uzantılarını feshetmeli...
Ve burada da aslında Suriye'deki herkesin kazandığı; tek Suriye, tek ordu ilkesine bağlılık çerçevesinde tüm etnik grupların, tüm mezhep gruplarının, tüm dini grupların haklarının garanti altına alınacağı bir modelin, bir iradenin ortaya çıkması gerektiğini ifade ediyorduk.
"SURİYE'DEKİ TABLO HERKESİN KAZANIMIDIR"
Suriye'de Kürtler terör vesayetinden kurtulmalı.
Bütün bu çerçeveye baktığımızda Sayın Şara tarafından yayınlanan ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin kimliklerini garanti altına alan kararnamenin sevindirici olduğunu ifade etmek isterim. Dillerinin ve kültürlerinin garanti altına alındığını net bir şekilde görüyoruz.
Orta Doğu'da kimlik ve mezhep kavgaları acı sonuçlar doğuruyor. 10 Mart Mutabakatı'na SDG tarafından uyulmadığı için askeri operasyonlar başladı. 18 Ocak mutabakatıyla bir noktaya varılmış oldu. Suriye'de terör örgütleri ortadan kalktığı zaman en çok kazanan Suriye Kürtleri, Türkmenleri ve Arapları oluyor. Suriye'de son ortaya çıkan tabloyu bütün Kürtlerin, Türkmenlerin ve Arapların kazanımı olarak görmek lazım. SDG'nin kaybı Kürtlerin kaybı değil.
"İRAN'A MÜDAHALENİN KARŞISINDAYIZ"
İran'a dış müdahale yoluyla bir darbe sıkıntılı sonuçlar doğurur. İran'a müdahalenin karşısındayız. Her dış müdahale vahşi ve acı verici, halka bedel ödeten sonuçlar doğurur.
Kardeş İran halkı bu sorunları kendi dinamikleriyle çözülmelidir.
"GAZZE 'EMLAK' DEĞİL VATANDIR"
Gazze emlak yaklaşımıyla değerlendirilecek bir toprak değildir. Gazze vatandır. Gazze'de ateşkes kalıcı hale gelmeli.
"ÖZEL'İN BİLGİ İLE PROBLEMİ VAR"
Kürt meselesini istismar etmeyi meslek edindiler. Özel'in bilgi ile problemi var. Özgür Özel yetersiz bilgilendiriliyor.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞISINDAYIZ"
Suriye'de ve bölgede terör örgütlerinin karşısındayız. Şartlar ne olursa olsun Suriye Kürtlerinin, Türkmenlerinin ve Araplarının yanındayız. Ayn el-Arab'a 11 tır yardım gönderildi. Olumsuz koşullarda onları asla yalnız bırakmayacağız.
"SDG KÜRTLERİ TEMSİL EDİYOR SÖZÜ BİR İTİRAF"
SDG Kürtleri temsil ediyor sözü bir itiraf. İdeolojik propaganda cümleleri bunlar. Bu cümleleri söyleyenlerin gündeminde Kürtler yok, sadece örgütler var. Kimin hangi örgütü desteklediği ortada."