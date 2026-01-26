AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: PKK tüm uzantılarını feshetmeli

"SURİYE'DEKİ TABLO HERKESİN KAZANIMIDIR"

Suriye'de Kürtler terör vesayetinden kurtulmalı.

Bütün bu çerçeveye baktığımızda Sayın Şara tarafından yayınlanan ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin kimliklerini garanti altına alan kararnamenin sevindirici olduğunu ifade etmek isterim. Dillerinin ve kültürlerinin garanti altına alındığını net bir şekilde görüyoruz.

Orta Doğu'da kimlik ve mezhep kavgaları acı sonuçlar doğuruyor. 10 Mart Mutabakatı'na SDG tarafından uyulmadığı için askeri operasyonlar başladı. 18 Ocak mutabakatıyla bir noktaya varılmış oldu. Suriye'de terör örgütleri ortadan kalktığı zaman en çok kazanan Suriye Kürtleri, Türkmenleri ve Arapları oluyor. Suriye'de son ortaya çıkan tabloyu bütün Kürtlerin, Türkmenlerin ve Arapların kazanımı olarak görmek lazım. SDG'nin kaybı Kürtlerin kaybı değil.