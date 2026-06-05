AK Parti’den Dünya Çevre Günü açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilir kalkınma ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik mesajlar paylaşıldı.

Basın açıklamasında konuşan AK Parti İstanbul Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, sıfır atık hareketinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, yalnızca bir çevre politikası değil; Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su; geleceğe bırakılan bir umut mührüdür."

"ÇEVREYİ KORUMAK DÜNYAYI VE VATANI KORUMAKTIR"

Türkiye'nin çevre ve şehircilik alanındaki yatırımlarına da değinen Yüzbaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, millet bahçeleriyle, yeşil şehircilik anlayışıyla ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye, geleceği bugünden inşa etmektedir. Çünkü biz inanıyoruz ki; çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır. Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. Ve bugün Türkiye, yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil; çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir."

ANTALYA, COP31'E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye'nin uluslararası iklim politikalarındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüzbaşıoğlu, kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e de dikkat çekti.

Yüzbaşıoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olarak ülkemiz, kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacaktır. 196 ülkenin temsilcilerini buluşturacak bu tarihi zirve, yalnızca bir diplomasi platformu değil; insanlığın ortak geleceğine ilişkin kararların şekilleneceği küresel bir vicdan buluşması olacaktır. Türkiye, COP31 sürecinde de Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' anlayışını rehber edinerek; çevre, iklim ve kalkınma politikalarında hakkaniyeti savunmaya, doğruları söylemeye ve insanlık adına ortak sorumluluk üstlenmeye devam edecektir."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör