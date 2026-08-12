AK Parti’den "Milli Dayanışma ve Vefa Buluşması" Şehit yakınları ve gaziler ağırlandı

AK Parti Genel Merkezi'nde şehit yakınları ve gazilerin katılımı ile 'Milli Dayanışma ve Vefa Buluşması' programı düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, milli birlik, kardeşlik ve dayanışma için tarihi bir dönemeçten geçildiğini ifade ederek, yaşanan gelişmelere asla siyaset başlığı olarak bakmadıklarını, şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin fedakarlığına da sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi.

"ŞEHİT YAKINIMIZIN VE GAZİMİZİN HAKKI HERHANGİ BİR SİYASİ SÜRECİN KARŞILIĞI ASLA DEĞİL"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin şehidini ve gazisini asla unutmayacağını vurgulayan Kaya, "Bu millet için can verenlerin geride bıraktıkları bizim için sadece bir sosyal politika başlığı değil. Sizler bize şehitlerimizin aziz emanetlerisiniz. Emanete sahip çıkmak bizim için vicdani, ahlaki ve millî bir sorumluluktur. Her zaman bu sorumluluğu omzumuzda taşıdığımız hissiyle hizmet ediyoruz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik hizmetlerin temelindeki anlayışımız dayanışma anlayışının çok ötesinde yer alan bir vefa anlayışı. Şehit yakınımızın ve gazimizin hakkı herhangi bir siyasi sürecin karşılığı asla değil. Bu haklar devletimizin kahramanlarına karşı vefasının bir örneği. Bu hassas yaklaşım, dün olduğu gibi bugün de var ve yarın da var olacak" ifadelerini kullandı.



Yüreklere kök salan acıların bir daha yaşanmaması için gayret ettiklerini belirten Kaya, bir başka annenin kapısının bir daha acı haberle çalınmamasının ve ay yıldızlı bayrağın sadece sevinç ve mutlulukların üzerinde dalgalanmasının en temel arzuları olduğunu söyledi. Türkiye'nin terörle mücadelede bugün geldiği noktaya büyük fedakarlıklar ve gayretler neticesinde ulaştığını aktaran Kaya, sözlerine şöyle devam etti:



"Her türlü terör örgütüyle her şartta mücadele yeteneklerini çok ileri safhaya kadar gerçekleştirmiş bir devletimiz var. Bu yeteneği koruyan ve koruyacak olan bir devletimiz var. Terörün gün be gün küçüldüğü ve yok olduğu, devlet otoritesinin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ülkenin her köşesinde tahkim edildiği ve sınırlarımızın ötesinde hissedildiği, güvenlik güçlerimizin yüksek bir kapasiteye ulaştığı bir zeminden hareketle artık Türkiye için terörsüz Türkiye'yi, daha güçlü bir geleceği konuşuyoruz. Elhamdülillah bu sürecin en güçlü göstergesi de terörün bu topraklarda bir daha herhangi bir boşluk bulamayacak olmasıdır."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise, yapılan hiçbir çalışmanın ve ortaya konulan hiçbir emeğin şehit ve şehit yakınları ile gazilerin ortaya koyduğu fedakarlığın karşılığı olamayacağını söyledi. Büyükgümüş, bazen şehitlerin aziz hatıralarının çeşitli isimler tarafından istismar edildiğine şahitlik ettiklerini de belirterek, "Burada bizim ölçümüz, istikametimiz her zaman nettir. Sizin duanızın, onayınızın, 'hakkım da, hukukum da sizinle birliktedir' demediğiniz hiçbir çalışmanın içerisinde ne AK Parti, ne Cumhur İttifakı ne de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olur" ifadelerini kullandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri da, memleketteki bazı problemleri çözmek için mücadele ederken şehitlerin hakkı, henüz doğmamış nesillerin emanetini taşıdıkları bilinciyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalıştıklarını kaydetti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur ise, terörle mücadele konusunda milletin değerlerinden ve ülkenin niteliklerinden ödün vermeden iç cepheyi daha tahkim ederek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru yürümeye devam edeceklerini söyledi.



Program, günün anısına şehit yakınları ve gaziler ile günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.