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Giriş Tarihi: 13.07.2026

AK Parti'den Sarıyer'de aşure dağıtımı

Semih KARA Semih KARA
AK Parti’den Sarıyer’de aşure dağıtımı
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AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla Sarıyer'de vatandaşlara aşure ikramında bulundu. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun Sarıyer'de hizmet veren dolmuşlar ile İETT otobüslerinde yolculara aşure ikram etti. Vatandaşlar, karşılaştıkları bu sürpriz karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Kurşun, "Aşure, farklılıkların aynı kazanda buluşarak berekete dönüşmesinin en güzel simgesidir. Bugün hem meydanda hem de toplu taşıma araçlarında hemşehrilerimizle bir araya gelerek bu manevi iklimi birlikte yaşamak istedik" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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AK Parti'den Sarıyer'de aşure dağıtımı
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