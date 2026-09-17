AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den FETÖ ve ‘içimizdeki Fransızlara’ Gaziantep formasıyla sert yanıt

Geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı köylerde saha çalışmaları gerçekleştiren Milletvekili Ali Şahin, ziyaretler esnasında Yusuf isimli bir çocuğun üzerinde Fransız Milli Takımı forması gördüğünü belirtti. Çocuğa, Fransız işgaline karşı verilen mücadeleyi temsil eden kırmızı-siyahlı Gaziantep forması hediye ettiğini ve bu formayı giydirdiğini açıklayan Şahin, renklerin taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti.

Şahin sosyal medya üzerinden yaptğı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Aşağıdaki video haber klibini, evladı olmaktan büyük onur duyduğum, 6.317 şehidiyle bir şehr-i şüheda olan Gazi şehrimin Şahinbey ve Şehitkâmil ruhlu evlatlarının bilgisine sunmaktan şeref duyuyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep'in Oğuzeli köylerinde vatandaşlarımızla bir araya gelip saha çalışmalarımızı ve ziyaretlerimizi sürdürdüğümüz esnada, Yusuf isimli bir evladımızın üzerinde Fransız Millî Takımı'nın formasını gördük.

Kendisine; kırmızı rengiyle Fransız askerlerine karşı direnirken can veren 6.317 şehidimizi, siyah rengiyle ise Fransız işgalinde yaşanan dramı ve yası temsil eden Gaziantep Futbol Kulübümüzün kırmızı-siyahlı formasını hediye edip giydirdik. Gaziantepspor'un kırmızı ve siyah renkleri, şehrimizin Millî Mücadele yıllarında Fransız işgaline karşı verdiği tarihî Antep Savunması'nı simgeler: KIRMIZI: Antep Savunması sırasında vatanı uğruna can veren 6.317 şehidimizin mübarek kanını temsil eder. SİYAH: Fransız işgali altındaki şehrimizin çektiği acıları, işgal hüznünü ve aziz şehitlerimizin ardından tutulan yası simgeler. Kulübümüzün kurucuları, şehrimizin bu destansı mücadelesini ve bağımsızlık ruhunu yaşatmak adına forma renklerini kırmızı ve siyah olarak belirlemişlerdir.

FETÖ ihanet şebekesi; Yusuf evladımızın üzerindeki Fransız formasını çıkarıp yerine Gazi şehrimiz Gaziantep'in şehadet, gazilik, acı, yas ve direniş ruhunu simgeleyen kırmızı-siyah formasını giydirmemizden oldukça rahatsız olmuş. Sığındıkları sahiplerine uşaklık etmek adına, millî bilinç ve şuur aşılamayı hedefleyen bu hareketimizi lağım fareleri gibi sığındıkları ülkelerdeki yayın organlarında eleştiri konusu yapmışlar. Bu haber yayını benim için yalnızca bir hamd, şükür ve gurur vesilesidir. Hain Fransız uşağı FETÖ güruhunun, Gazi şehrimin şehadet ve direniş ruhunu temsil eden formasından rahatsızlık duyması şahsım ve şehrim adına büyük bir onurdur. Yalnızca hain FETÖ güruhunun değil, Gaziantep ve Türkiye sınırları içinde yaşayan "içimizdeki Fransızların" rahatsızlığını da gayet iyi anlıyorum. Şunu bilsinler ve asla unutmasınlar ki; Gazi şehrin şehadet ve direniş ruhlu evlatları, hem içimizdeki Fransızları hem de o lağım faresi FETÖ artıklarını bulundukları her yerde rahatsız etmeye devam edecektir.

Henüz 14 yaşında Fransızlara karşı direnirken şehit edilen Şehit Kâmilimiz ve yine Fransız işgaline boyun eğmeyerek şehadete yürüyen Millî Müdafaa kahramanımız Şahin Beyimiz bilsinler ki içimizdeki ve dışımızdaki Fransızlara karşı direnişimiz hâlâ dimdik devam ediyor. Onlardan kanları ve canları pahasına emanet aldığımız bu aziz şehri, içimizdeki Fransız artıklarına hem de dışardaki hain kalıntılarına karşı da korumayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gazi şehrimin onurlu evlatlarına saygıyla arz olunur.