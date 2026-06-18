AK Partili Altındağ Belediyesi’nden evlenecek çiftlere büyük destek: Damatlıklar belediyeden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren AK Partili Altındağ Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan gençlere anlamlı bir destek sağlıyor.

Altındağ'da ikamet eden ve nikâh işlemlerini Altındağ Belediyesinde gerçekleştiren çiftler için başlatılan uygulama kapsamında damat adaylarına ücretsiz damatlık hediye ediliyor. Kampanyanın ilk yararlanıcıları olan iki damat adayı, damatlıklarını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin elinden aldı.





TİRYAKİ: "GENÇLERİMİZİN EN MUTLU GÜNLERİNDE YANLARINDAYIZ"

Başkan Veysel Tiryaki, evlilik sürecinin gençler için önemli olduğu kadar maddi açıdan da yoğun bir dönem olduğuna dikkat çekerek, belediye olarak aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlerin yanında olmayı görev bildiklerini söyledi.

Tiryaki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu doğrultusunda, Altındağ'da yuva kurmaya hazırlanan gençlerimize destek oluyoruz. Evlilik hazırlıkları sırasında birçok masraf ortaya çıkıyor. Biz de genç kardeşlerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek, onların mutluluklarına ortak olmak istiyoruz." dedi.





"DAMATLIKLARINI BİRLİKTE SEÇTİK"

İlk iki damat adayıyla bir araya geldiklerini belirten Tiryaki, "Genç kardeşlerimiz evlilik hazırlıklarını tamamlamış, işlemlerini Altındağ'da başlatmış. Damatlıklarını bugün birlikte seçtik ve kendilerine hediye ettik. Evlenecek tüm kardeşlerime şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altındağ'da evlilik hazırlığı yapan gençlere müjde veren Tiryaki, şunları kaydetti:

"Altındağ'da ikamet eden ve nikâh işlemlerini Altındağ Belediyemizde gerçekleştiren damat adaylarımıza 'Aile Yılı' kapsamında damatlıklarını ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya, evlilik yolculuklarına destek vermeye devam edeceğiz. Tüm çiftlerimize şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyor, nikâh işlemleri için Altındağ Belediyemize bekliyoruz."

AK Partili Altındağ Belediyesi'nin hayata geçirdiği uygulama, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik sosyal belediyecilik anlayışının yeni örneklerinden biri olarak değerlendirilirken, evlilik hazırlığı yapan gençler için de önemli bir destek niteliği taşıyor.