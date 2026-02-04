AK Partili Atmaca o şirketin yöneticilerini açıkladı!

Çeşme Belediyesi'nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında, Alaçatı'da bulunan yaklaşık 17 dönümlük arazinin belediye iştiraki Alataş A.Ş.'ye 2,5 milyar TL bedelle devredilmesi kararı kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Devir oylaması sırasında MHP Grup Başkan Vekili Hakan Çalı ile Belediye Başkanı Lal Denizli arasında yaşanan gerilim ve 'rant' iddiaları tansiyonu yükseltmişti.

MAYIS 2028'E KADAR GÖREVDE OLACAK

Tartışmalar sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Alataş A.Ş.'nin yönetim kuruluna ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Atmaca yaptığı açıklamada Tanju Kondal, Esra Şen, İlker Özen, Kağan Kılıç ve Hatip Kalkan 15 Mayıs 2028 tarihine kadar Alataş A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Doğuşcan Aydın Aygün seçilirken, Kağan Kılıç'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi. Ayrıca Doğuşcan Aydın Aygün'ün 15 Mayıs 2028 tarihine kadar şirketi münferiden temsile yetkili kişi olarak belirlendiği ifade edildi.

BİR DÖNEM CHP YDK ÜYELİĞİ YAPMIŞTI

AK Partili Atmaca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Nitelikli turistin gelmesi için nitelikli otellerin açılması gerekiyor" cümlesini kuran Lal Denizli, Çeşme'de tatil yapan yerli turistleri ve İlçeye yatırım yapmış turizmcileri niteliksiz ilan ederek aşağılamakla kalmamış, zaten kısa olan turizm sezonunu da kökünden baltalamıştır. Sezon yaklaşırken böyle bir gafa imza atmak hangi kafanın ürünüdür bilmiyoruz. Çeşme'de tatil planlayan yurttaşlarımız ve Çeşme'ye yatırım yapmış bulunan turizm sektörü temsilcileri, bu talihsiz açıklamaya elbette en üst perdeden yanıt verecektir." İfadelerini kullandı.

Atmaca açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Ego ve kibir patlaması yaşayan Lal Denizli'nin üstenci bakışıyla hitap ettiği Cumhur İttifakı üyelerine; "Şirket bizim şirketimiz. Değil fikir almak size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül" demesi, yaşadığı güç zehirlenmesi ve idrakten yoksun akıl tutulmasının dışa vurumudur. Alataş A. Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olacak nitelikte ehliyete ve liyakate sahip Çeşme'li tek bir kişi bulamadın mı? İstanbul'dan getirdiğin CHP Eski YDK Üyesi resmi evraklara göre İstanbul'da ikamet ediyor."

İSTABUL'DA İKAMET EDEN BİR KİŞİ ÇEŞME İÇİN NASIL FAYDA ÜRETECEK

"İstanbul'da ikamet eden birisi Çeşme için nasıl bir fayda üretecek öncelikle kamuoyuna bunu açıkla. Üstelik siyaset yapan, turizm yatırımları bilgisinin hangi düzeyde olduğu meçhul birisinin 2,5 milyarlık arsa ve akabinde yapılacak milyarlarca Lira değerindeki yatırım bedelini nasıl yöneteceği cevaplanması gereken en önemli sorudur. İstanbul menşeli yönetim kurulu başkanı, eğer bu yatırımı yapacak düzeyde bilgi, birikim, ehliyet ve liyakat sahibi ise neden belediye şirketinde maaşla çalışıyor? Eğer gerçekten turizm yatırımları konusunda bilgi, birikim, ehliyet ve liyakat sahibi ise, piyasada belediye şirketinden aldığının 10 katı para kazanabilir. Yılbaşı panayırı, ot festivali, kültür sanat organizasyonları ve yaptığınız diğer ihalelerin büyük çoğunluğu başta İstanbul ve diğer bazı şehirlere gidiyor, batırdığınız belediyelerin ve ödemediğiniz borçların üstünü Cumhur İttifakı üyelerine saldırarak kapatamazsın. Madem bu arsaya tesis kuracaksın, çağır Çeşmeli yatırımcıları projeni onlarla hayata geçir. Senin görevin, İstanbul sermayesine değil oylarıyla seçildiğin Çeşme'li hemşerilerimize hizmet etmek!" ifadelerine yer verdi.