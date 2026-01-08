AK Parti’li Baykoç’tan Yavaş’a sert su tepkisi: Bu açıklama utanç vesikasıdır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada su krizinin sorumluluğunu DSİ'ye yükleyerek, ASKİ'nin kendi başına yeni su kaynağı bulma ve Ankara'ya getirme yetkisinin olmadığını iddia etmişti. ABB açıklamasında, yeni su kaynaklarının bulunması ve tahsis edilmesinin yasal olarak DSİ'nin sorumluluğu olduğu savunulmuştu.

Bu açıklamaya bugün DSİ'den yazılı bir yanıt geldi. DSİ açıklamasında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na dikkat çekilerek, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar tüm sürecin büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Açıklamada, depo ve içme suyu şebekelerinin yapılması ile kayıp-kaçakların azaltılmasının da yalnızca belediyelerin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

DSİ'nin bu açıklamasının ardından açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, ABB yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Baykoç, şu ifadeleri kullandı:

"ALLAH'ın Suyundan Para mı Alınır" ile başlayan "yalan rüzgarı", parayla dahi şehrine su veremeyen "sorumsuzluğun duvarına çarptı."

DSİ tarafından yapılan açıklama, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sn. Başkan için tam bir "utanç vesikası"

Saygıdeğer hemşehrilerim, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentimize en temel hakkımız olan suyu dahi sağlayamadığı gibi şehrimizi 40 yıl geriye sürüklediği hepimizin malumu.

Sorunun çözümünü çalışmakta, proje üretmekte aramaktansa, yapay zekada arayan bir anlayışla Başkentimizin kaderini baş başa bırakamayız.

Ankara'yı da İzmirleştirmelerine müsaade etmeyeceğiz.''