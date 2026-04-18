AK Partili Canbey’den CHP’li Balıkesir Büyükşehir’in ihale skandalına tepki: Akılla, vicdanla bağdaşmaz

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "'Balıkesir benim ailem' diyenler, anlaşılan o ki aileyi kilometrelerce uzağa taşımış…" vurgusu yaparak, "CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin gıda alım ihalesine dair ortaya çıkan tablo, artık izah değil, hesap gerektiriyor." dedi.

Mustafa Canbey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir'in üreticisi dururken, esnafı dururken; milyonluk ihalenin binlerce kilometre ötedeki, kapasitesi tartışmalı bir adrese verilmesi akılla, vicdanla bağdaşmaz.

İHALELER HANGİ KRİTERLER İLE VERİLDİ?

Sayın Ahmet Akın, "Balıkesir benim ailem" diyordunuz… Ama görüyoruz ki bu aileye Balıkesir'in kendisi dahil değil. 22 milyon 250 bin TL… Bu rakam, bir tercihin değil; bir anlayışın göstergesidir. Bu anlayışın yerliyi görmediğini emeği önemsemediğini söylemek zorundayız.

Şimdi açık ve net soruyoruz: Bu ihaleler kime, hangi kriterlerle verildi?

Balıkesir esnafı neden yok sayıldı?

Bu şehirde yaşayan her vatandaşın bu soruları sorma hakkı vardır. Çünkü mesele siyaset değil; Balıkesirlinin hakkıdır, hukukudur.