Haberler Yaşam Son Dakika | CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal: Bakkala 22 milyon liralık ballı ihale
Giriş Tarihi: 18.04.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 06:41

Son Dakika | CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal: Bakkala 22 milyon liralık ballı ihale

Son dakika haberi: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın "Kent Mutfakları" için açtığı 22 milyon liralık gıda alım ihalesinin, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bir mahalle bakkalına verildiği ortaya çıktı. İBB de, kent lokantalarının tatlılarını Muş'taki bir bakkaldan almıştı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Son Dakika | CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde büyük skandal: Bakkala 22 milyon liralık ballı ihale

Son dakika haberi... Balıkesir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı denetim raporlarına yansıyan gıda alım ihalesi, bu kadarına pes dedirtti.

Son Dakika | CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde büyük skandal: Bakkala 22 milyon liralık ballı ihale

Haziran 2025'te açılan kırmızı et, süt, ayran, yoğurt, tereyağı ve kaşar peyniri alım ihalesinin, bin 550 kilometre mesafedeki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan bir bakkal dükkânı olan Polat Ticaret'e verildiği ortaya çıktı.

Son Dakika | CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde büyük skandal: Bakkala 22 milyon liralık ballı ihale

Bakkal görünümünde olan firmaya ihale karşılığında 22 milyon 250 bin TL ödendi. Şaşkınlık yaratan ihale akıllara İBB'deki şerbetli tatlı ihalesini getirdi.

Yolsuzluk soruşturmasına da yansıyan ihalede, Muş'taki bir mahalle dükkânından 95 milyon TL'ye şerbetli tatlı alındığı ortaya çıkmıştı.

Son Dakika | CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde büyük skandal: Bakkala 22 milyon liralık ballı ihale

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde denetim ve plan bütçe komisyonu üyesi olan AK Partili Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, meclis toplantısındaki konuşmasında, "Belediyemiz kırmızı et, yoğurt, ayran ve peynir alım ihalesi yapıyor. Balıkesir'de bu alım işini karşılayacak yüzlerce firma var. Balıkesir et ve sütün membaıdır. Ayran derseniz, Susurluk."

Son Dakika | CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde büyük skandal: Bakkala 22 milyon liralık ballı ihale

"Peynir derseniz, Gönen. Kırmızı et derseniz en lezzetlisi Balıkesir'de ama ne hikmetse bütün bu gıda ürünleri, İran sınırındaki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden geliyor. İhalede yazan firma adresine internetten bir bakın."

Son Dakika | CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde büyük skandal: Bakkala 22 milyon liralık ballı ihale

"Karşınıza bir mahalle bakkalı çıkıyor. Bu bakkalın böyle bir ihaleyi almasını bırakın, bulunduğu binayı komple satsanız 22 milyon etmez. Devletimizin yetkili kurumlarının bunu araştıracağından eminim" dedi.

