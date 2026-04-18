Son Dakika | CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde büyük skandal: Bakkala 22 milyon liralık ballı ihale
Giriş Tarihi: 18.04.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 06:41
Son dakika haberi: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın "Kent Mutfakları" için açtığı 22 milyon liralık gıda alım ihalesinin, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bir mahalle bakkalına verildiği ortaya çıktı. İBB de, kent lokantalarının tatlılarını Muş'taki bir bakkaldan almıştı.