AK Partili Çankırı’dan bozuk yol isyanı! İzmir’in yolları sabır taşı çatlatıyor

X Hesabından Alsancak'ta çekilen bozuk yol görüntülerini paylaşan Çankırı, altına da; "Maraş'ın yolları böbrek düşürüyorsa İzmir'in yolları sabır taşı çatlatıyor." İfadelerini kullandı. Çankırı'nın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bitmeyen altyapı çalışmalarına ve asfaltlanmayan yollar nedeniyle Konak ve Büyükşehir belediyelerine tepki gösterdi.

İzmir'de bir türlü bitirilemeyen altyapı çalışmaları vatandaşı isyan ettirdi. İzmir'in eğlence mekanları ile ünlü prestij senti Alsancak'ta son yağışlardan sonra oluşan manzara görenlere deyim yerindeyse saç baş yoldurttu.

VATANDAŞ İSYANDA

Altyapı çalışması nedeniyle kazılan fakat çalışma bittikten sonra asfaltlanmayan yollar adeta köstebek yuvasına dönerken sürücüler yaşananlara isyan etti. Vatandaşlar kazılan yolların bir an önce asfaltlanmasını istedi.

İZMİR'İN YOLLARI SABIR TAŞI ÇATLATIYOR

Alsancak'ta yaşanan altyapı rezaletine bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi. X hesabı üzerinden Alsancak'ta bozuk yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara ilişkin bir video paylaşan Çankırı altına da; "Ben abartmadan söyleyim Sayın Özgür Özel; Maraş'ın yolları böbrek düşürüyorsa, İzmir'in yolları sabır taşı çatlatıyor. Hangisi daha tıbbi bir başarı, tartışılır." İfadelerine yer verdi.

ÖZEL'İ ETİKETLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de etiketleyen Çankırı'nın paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşımın altına yorum yapan vatandaşlar belediye tarafından altyapı çalışmaları nedeniyle açılan fakat çalışma bittikten sonra bir türlü kapatılmayan çukurlar nedeniyle Konak ve Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Yolların adeta köstebek yuvasına döndüğünü öne süren vatandaşlar, bozuk yollar nedeniyle araçlarının sık sık arıza yaptığını hatırlattı. Vatandaşlar belediye başkanlarından, yolların bir an önce asfaltlanmasını, çilenin sona erdirilmesini talep etti.