AK Partili Çankırı’dan Büyükşehir’e ’Bergama çöp tesisi’ tepkisi: 8 aydır adım atılmadı!

Bergama'da son günlerde gündeme gelen çöp görüntülerine ilişkin yazılı açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, mevcut tesisin yıllardır Bergama ve çevre ilçelerin atık sorununa çözüm ürettiğini ifade ederek, "Günlük yaklaşık 500 ton atık kabul etmesi gereken tesise 2 bin 500 tona yakın çöp taşınıyor. Kapasitesinin beş katı yük altında bırakılan bir tesisin sorun üretmesi kaçınılmazdır" dedi.

"YETKİ VERİLDİ ADIM ATILMADI"

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda kapasite artışı ve teknik düzenlemeler için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne oy birliğiyle yetki verildiğini hatırlatan Çankırı, şu değerlendirmede bulundu: "Bakanlığımızın talebi doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için yetki verildi. Aradan 8 ay geçti. Peki ne yapıldı? Kapasite artışı konusunda hangi aşamaya gelindi? Bergama'nın bu yükten kurtarılması için hangi adımlar atıldı? Kamuoyu bunların cevabını bekliyor. Eğer gerekli çalışmalar zamanında yapılsaydı bugün bu görüntüleri konuşuyor olmazdık."

"YENİ BİR HARMANDALI OLUŞTURMAYIN"

Bergama'daki tesisin gerekli yatırımlar yapılmadığı için kapasitesinin çok üzerinde çalıştırıldığını ifade eden Çankırı, "Bir dönem bölgenin atık sorununu çözen modern bir tesisi kapasitesinin beş katı yükle çalıştırmak yeni bir Harmandalı oluşturma riskini beraberinde getiriyor. Bunun bedelini Bergamalılar ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız ödüyor" diye konuştu.

"AVRUPA'DA MİRAS BERGAMA'DA ÇÖP"

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama'nın dünyanın en önemli tarihi kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Çankırı, "Avrupa'da kültürel miras ve sürdürülebilir şehircilik anlatırken Bergama'nın çöp görüntüleriyle gündeme gelmesi büyük bir çelişkidir. Bergama çöp dağlarıyla değil, tarihiyle, kültürüyle ve medeniyet mirasıyla anılmalıdır. UNESCO'nun mirası, CHP belediyeciliğinin çöpü olamaz" ifadelerini kullandı. Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kapasite artışı konusunda kamuoyuna açıklama yapmaya ve verilen yetki doğrultusunda gerekli adımları bir an önce atmaya davet etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör