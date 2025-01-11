AK Partili Çankırı’dan CHP Lideri Özel’e: İzmir’i yağmurlu havalarda ziyaret edin!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Lideriz Özgür Özel'in İzmir programında yaptığı açıklamalara yanıt vererek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İzmir'de aklımızla dalga geçen açıklamalar yaparak, 'Siyasi hayatım İzmir'e hep çok yakındı, İzmir benim için çok kıymetli' demiş" ifadelerini kullandı.

"MAHALLE SAYISINI BİLMEYEN VEKİLLERİ!"

Çankırı, "Sayın Özel'in özelinde kendilerini ve mahalle sayısını bilmeyen vekilleriyle her yağmurda dükkanlarını su basan esnafın, kokan körfezin, ıslahı yapılmamış derelerin ve çukurlu yollar yüzünden araçlarıyla sanayi yollarını mesken edinen vatandaşların da yanında, yakınında görmek isteriz. Sayın Özel, İzmir'i sadece güneşli havalarda değil yağmur sularında boğulma tehlikesi yaşayanların olduğu dönemde de ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum! Belki o zaman kendiniz dahil belediye başkanlarınıza kırmızı kartı göstermeniz gerektiğini anlarsınız" dedi.