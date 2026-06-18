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Giriş Tarihi: 18.06.2026 14:57

AK Partili Hakan Han Özcan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
AK Partili Hakan Han Özcan’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti
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Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören Tatlıses'i ziyaret eden Özcan, sanatçının sağlık durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Özcan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile fizyoterapist Caner Tan'dan Tatlıses'in tedavi süreci ve genel sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeleri dinledi.

Hakan Han Özcan, sanatçı İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun temennilerini ileterek acil şifalar diledi. Uzun yıllardır sanat dünyasının önemli isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses, siyasi alanda da çeşitli girişimlerde bulundu. Tatlıses, 2011, 2015 ve 2023 genel seçimleri öncesinde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Son olarak 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na giderek beşinci kez milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapan Tatlıses, resmi aday listelerinde yer almamıştı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

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AK Partili Hakan Han Özcan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti
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