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Giriş Tarihi: 23.06.2026 20:06 Son Güncelleme: 23.06.2026 20:21

AK Partili Hüseyin Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat da ziyarette yer alan isimler arasındaydı...

AK Partili Hüseyin Yayman’dan İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun ziyareti
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Tatlıses ile görüşen Hüseyin Yayman'a, AK Parti MKYK üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses'e selamlarını ileten Yayman, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu sanatçıya tedavisinin nasıl gittiğini sordu.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, bunun üzerine, "Süperim" karşılığını verdi. Başkan Erdoğan'ın çok iyi bir hastane yaptığını ifade eden Tatlıses, tedavisinin iyi gittiğini söyledi. İbrahim Tatlıses, hastanedeki sağlık çalışanlarından övgüyle bahsetti.

Tatlıses, Şanlıurfa'da yapılacak TEKNOFEST'e davet edildiğini anlattı.

Ziyarette, Mardin ve Urfa türkülerinden seslendiren Tatlıses, ziyaretçilerine tatlı ikramında bulundu.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İBRAHİM TATLISES #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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AK Partili Hüseyin Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti
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