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Giriş Tarihi: 26.06.2026 19:59

AK Partili Hüseyin Yayman'dan Kadir İnanır için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı.

AK Partili Hüseyin Yayman’dan Kadir İnanır için taziye mesajı
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Yayman mesajında şunları kaydetti:

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. 2013 yılında Akil İnsanlar Heyeti'nde uzun süre birlikte çalışmıştık. Türkiye'nin sorunlarına olan ilgisi, Demokrat tavrı ve yapıcı yaklaşımıyla daima çözüme inanıyordu. Ülkenin farklı kesimlerini bir araya getirme çabasındaki duruşu, katkısı ve sanat hayatındaki yeri her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#HÜSEYİN YAYMAN #KADİR İNANIR #YEŞİLÇAM

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AK Partili Hüseyin Yayman'dan Kadir İnanır için taziye mesajı
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