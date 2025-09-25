AK Partili İnan’dan CHP’lilere: Artık kapalı kapılar ardında ricaya gelmeyin!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Kongresi'nde söylediği, "Diyorlar ya İzmir'de çöp toplanamıyor, İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı. 2 gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim'e kadar süre uzatıldı. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na; İzmir'de yaşayan 5 milyon insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi?" sözlerine AK Partili Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yanıt verdi.

TUGAY DÜRÜST İSE BU ALÇAK İFTİRA KARŞISINDA ÇIKIP AÇIKLAMA YAPAR

Sosyal medyadan sert açıklamalarda bulunan İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da çağrıda bulunarak, " 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA

AK Partili İnan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yalancı sahtekar ve ahlaksızsınız! İzmir'i çöp dağlarına mahkûm eden sizsiniz! Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz. Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil! Bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar." Dedi.

DEVLETE ATILAN İFTİRALAR MİLLET NEZDİNDE KARŞILIK BULMAYACAK

İnan, CHP'li belediyelerin İzmir'i yönetmekteki yetersizliğini vurgulayarak, halkı çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm edenlerin belediye yönetimi olduğunu belirtti. Ayrıca, devlete atılan iftiraların da millet nezdinde karşılık bulmayacağını ifade etti.