AK Partili İnan’dan İZBB Başkanı Tugay’a tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çöp tesisi ile ilgili söylediği "11 tane başvuruda bulunduk. Her birisi ayrı bir bahane ile reddedildi. Israrla İzmir'de bu sorun olsun diye uğraşan iktidar ile mücadele ediyoruz." sözlerine sert tepki gösterdi.

Cemil Tugay

BÜROKRATİK ENGELLER BİZİM DESTEĞİMİZLE AŞILDI

İnan, merkezi yönetimin hem mevcut depolama alanlarıyla ilgili taleplere destek verdiğini hem de çöplerin İzmir'den Manisa'ya taşınması konusunda bürokratik engelleri aştıklarını belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA…

İnan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yalancı, utanmaz sahtekar…Mevcut vahşi depolama alanlarındaki kapasite artışlarına bile biz destek olduk. Çöp dağları İzmir'i çökertmesin diye elimizden geleni yaptık. Naldöken'de destek olduk. Harmandalı'da destek olduk. Harmandalı'da ek ilave depolama işlerine onay verdik. Manisa'ya taşınma konusunda jet hızıyla bürokratik tüm engelleri aştık. Yamanlar'a başla diye resmen çırpındık. Kalibren bu kadar olacağını o gün tüm arkadaşlarımıza söyledik keşke haksız çıksaydık. Neyse İzmirliler kime inanacağını kimin yalan kimin doğru söylediğini çok iyi biliyor."