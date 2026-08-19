AK Partili İnan’dan Özel’e Menderes çıkışı: Özür borçlular

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menderes Belediyesi'nde başkanvekili seçilen Asuman Şen'i ziyaret etti. İnan'a ziyarette AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan eşlik etti.

MENDERES'TE ZİYARETLERDE BULUNDU

İnan, Asuman Şen ziyaretinin ardından AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan İnan, Menderes'te yaşanan siyasi sürece ilişkin CHP ve YENİ Parti yönetimini hedef aldı.

"KÖTÜ İŞLERE BULAŞTIKLARI BİR SÜREÇ YAŞANDI"

Menderes'te yeni bir dönemin başladığını söyleyen İnan, belediyede yaşanan sürece ilişkin, "Menderes'te önce belediye başkanvekilimiz Asuman Şen'i il başkanımız ve milletvekillerimize ziyaret ettik. Çok mutluyuz. Menderes'te önemli bir dönem başlıyor. Menderes'te demokratik bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçim sonucunda Başkanvekili seçilen Asuman Şen'i tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve tebriklerini iletmeye geldik. Menderes 7,5 sene önce AK Parti belediyeciliği ile tanışmıştı. 7,5 sene sonunda Özgür Özel ve arkadaşları bir tercihte bulundular ve aday gösterdiler. Sonrasında ortaya çıkan süreçler hepimizin malumu. Menderes'e zarar veren ve belediyecilik namına kötü işlere bulaştıkları bir süreç yaşandı" dedi.

"ÇİÇEK, 1,5 SENE PARTİMİZE DAHİL OLMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in AK Parti'ye geçmek için 1,5 yıl boyunca girişimde bulunduğunu öne süren İnan, AK Parti'nin partiye katılım konusunda seçici davrandığını savundu. İnan, "Milletimizin bilmesinde yarar var. Biz özellikle medyada AK Parti'nin ne kadar seçici olduğunu ve partimize dahil olan başkanlarımızla güçlendirdiğimizi söylüyoruz. Bu dahil olma sürecinde ne kadar titiz davrandığımızı söylüyoruz. Örneklerden bir tanesi de Menderes. Menderes Belediye Başkanı 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı gösterdi. Partimizin yetkili kurumları bu talebi reddetti. Menderes'te olduğu gibi ne kadar seçici davrandığımızı hatırlatmak istiyoruz. Milletimize duyduğumuz sorumlulukla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MENDERESLİLERE ÖZÜR BORÇLULAR"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve yakın çevresinin Mendereslilerden özür dilemesi gerektiğini savunan İnan, şu ifadeleri kullandı: "Özel ve yakın çevresi bu adayı gösterirken 'İçişleri Bakanlığı yapar' sözlerini hatırlatmak istiyorum. Mendereslilere özür borçlular. Utanmadan özür dilemek yerine aday çıkartmayı tercih ettiler. Siyasette en önemli şey ahlaktır."

"İZMİR'DE CUMHUR İTTİFAKI BİRİNCİ"

İnan, Menderes'teki Başkanvekili seçiminin Cumhur İttifakı açısından önemli bir sonuç olduğunu belirterek, "Biz bu ilkeye bağlı kalarak hizmet etmeye devam ettik ve bu saatten sonra da devam edeceğiz. Menderes'te güçlü bir dönem başlıyor. Biz Menemen ve Aliağa'da büyük hizmetler yapıyoruz. İzmir merkezde olmayan hizmetler Menemen ve Aliağa'da ete kemiğe büründü. Önümüzdeki ilk yerel seçimlerde İzmir'de hizmet belediyeciliğini sürdüreceğiz. 25 sene boyunca İzmir'den Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük destek gördük. Partimizin 35. yılında İzmir'in tüm sorunlarını çözmüş ve İzmir'i dünya şehri haline getiren kadrolar olarak yolumuza devam edeceğiz. Bugün Cumhur İttifakı İzmir'de birincidir. Menderes'teki seçim de bunun en güçlü örneklerinden biri oldu" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör